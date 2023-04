Drømmen om en finale har fået AaB-træner til at satse på pokalen

SILKEBORG:Det var lidt af et dejavu for AaB, da det tirsdag aften blev 1-1 på udebane mod superligakollegaerne fra Silkeborg i den første af to pokalsemifinaler.

Som i de to seneste superligakampe mod Silkeborg og FC Midtjylland havde AaB overtaget og var undervejs også foran for at se modstanderne komme tilbage i kampen.

Tirsdag var det Alexander Busch, der kort før tid udlignede Allan Sousas føringsmål.

- Jeg synes, at vi skulle have vundet kampen. Silkeborg havde også deres chancer, men det vidste vi, at de ville få. Jeg synes klart, at vi havde momentum, selv om det også skiftede undervejs. Men det er 1-1, og så må vi afgøre det på hjemmebane, siger AaB-træner Oscar Hijemark.

Han ærgrede sig til gengæld over, at AaB for tredje gang i de seneste fire kampe indkasserede et mål på en dødbold.

- Det er vi frustrerede over, og det skal blive bedre, siger Oscar Hiljemark.

Sammenlignet med fredagens superligakamp samme sted havde AaB-træneren kun lavet to ændringer på sit hold til tirsdagens pokalkamp. Og den ene var endda en forstærkning, idet Rasmus Thelander var fri af karantæne og dermed kunne erstatte unge Sebastian Otoa i det centrale forsvar.

AaB sparede således bestemt ikke på kræfterne forud for søndagens livsvigtige hjemmekamp mod Lyngby i bunden af 3F Superligaen.

- Jeg håber, at det kan skabe en positiv følelse i truppen, at vi slås om at komme i en pokalfinale i Parken, og det er baggrunden for det valg. Nu handler det selvfølgelig om, at vi skal være gode til at restituere, så vi kan være skarpe igen søndag, siger Oscar Hiljemark.

Han havde dog tirsdag helt udeladt Younes Bakiz af truppen. Det gav Pedro Ferreira chancen på midtbanen.

- Younes er ikke skadet. Han har lidt muskelømhed, og derfor var han ikke med, men det er ikke værre end det, siger Oscar Hiljemark.

Den anden og afgørende pokalsemifinale spilles næste torsdag på Aalborg Portland Park, men inden da venter der som nævnt søndag et opgør mod Lyngby Boldklub på samme bane.

Pokalsemifinale mellem Silkeborg og AaB