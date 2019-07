Drømmen om udlandet førte ikke til noget: Kasper Pedersen bliver i AaB

FODBOLD: Den 26-årige forsvarsspiller Kasper Pedersen havde egentlig sagt farvel til superligaklubben AaB for i stedet at prøve sig af i udlandet.

Men lørdag formiddag meddeler AaB i en pressemeddelelse, at Kasper Pedersen fortsætter i den rød-hvide trøje frem til 30. juni 2021.

- Vi har i flere omgange gjort det klart for Kasper, at vi gerne ville have ham med videre, men vi havde forståelse for, at han gerne ville forsøge sig i udlandet. Da det så ikke lykkedes, er vi superglade for, at vi endelig har fået en toårig aftale med ham, for det har hele tiden været vores førsteprioritet at forlænge med ham, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Selv siger Kasper Pedersen, at det er "superdejligt" at få styr på den situation, han har været i.

- Der har været en masse interesse fra flere steder i Europa, som ikke er blevet konkret, og blandt det, der var konkret, var der intet, der kunne trumfe AaB på det sportslige plan. Samtidig har AaB vist positiv interesse for mig, og Jacob Friis har givet udtryk for, at han tror på mig. Det har selvfølgelig også haft stor indflydelse på min beslutningen, siger Kasper Pedersen.

Allerede søndag er han i kamp for AaB, som hjemme tager imod SønderjyskE.

- Det bliver selvfølgelig specielt, når jeg for nylig har taget afsked med fansene. Jeg havde jo troet, at der ville gå længere tid, før jeg var tilbage. Men jeg glæder mig meget til at hilse på dem igen. Det er altid en fornøjelse at spille på hjemmebane og mærke opbakningen fra tribunerne, siger Kasper Pedersen.