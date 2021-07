Drømmescenarie: Banerekord ved DM på hjemmebane

GOLF:Der var i den grad succes for hjemmebanehelten Frederik Kjettrup, da han nærmest brændte banen i Brønderslev af ved første runde af DM i slagspil. Ikke alene satte han ny banerekord med imponerende otte under par for runden. Han har også distanceret resten af feltet i en sådan grad, at han ved indgangen til de to sidste runder må påtage sig en ret markant favoritværdighed.

Med fem birdies på de første ni huller fik Frederik Kjettrup hurtigt etableret en god fornemmelse.

- Jeg tænkte da godt nok efter de første ni huller, at det gik meget godt. Jeg kunne ikke rigtig bede om mere. Målet blev derfor at jagte otte under par, så jeg kunne sætte ny banerekord, fortæller Frederik Kjettrup, der på imponerende vis lykkedes med den målsætning via yderligere fire birdies og blot en enkelt bogey på turen hjem mod klubhuset.

- Det er ret fedt, at jeg lykkedes på den måde. Jeg kender jo banen, så der er naturligvis lidt hjemmebanefordel, men det er stadig fedt at levere det golf, som jeg var i stand til foran flere mennesker fra klubben. Der var blandt andet også flere af mine venner ude at se mig spille, siger Frederik Kjettrup.

Der var en del vind på fredagens runde, men med et solidt kendskab til hver en kvadratcentimeter af banen var der lidt hjemmebanefordel at hente for Frederik Kjettrup, der netop stiller op for Brønderslev Golfklub.

- Jeg har jo spillet den her bane så mange gange, at jeg kender stort set alle pindplaceringer på banen til hudløshed. Der er ikke noget, som for alvor kan overraske mig. Så der er da noget hjemmebanefordel og noget kendskab til banen, som skaber en fordel for mig, siger Frederik Kjettrup.

Én ting er imidlertid kendskab til en bane. Noget helt andet er at drage fordel af det, og her må man sige, at Frederik Kjettrup udnyttede sit kendskab til fulde.

- Jeg kan ikke ønske mig så meget mere, end det jeg præsterede på den her runde, siger Frederik Kjettrup, der går ind til de to sidste runder med et solidt forspring. Næstbedste spiller er på en under par, så der er syv slag ned til de nærmeste konkurrenter.

- Det giver noget ro inden de sidste to runder. Nu kan jeg bedre acceptere, hvis jeg ikke lige holer det første put, siger Frederik Kjettrup.