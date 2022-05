Drømmestart forvandlet til mareridtsafslutning

FODBOLD:I slutspilskampens indledning så det ud til, at FC Thy-Thisted Q var godt i gang med at køre sig i pole position til at vinde bronzemedaljerne, men da kampen mod HB Køge var spillet til ende, stod det klart, at thyboerne skal komme fra baghjul for at vinde klubbens første sæt DM-medaljer.

Da stadionuret nåede op på 13 var FC Thy-Thisted Q foran med 2-0 efter scoringer fra Malene Sørensen og Beate Marcussen.

Den drømmestart blev dog forvandlet til en mareridtsagtig afslutning. Nok stillede HB Køge med en reservekeeper, der heller ikke kunne sige sig helt fri fra at spille en rolle i FC Thy-Thisted Q's første mål, men ellers var det et profilspækket mesterhold, der mødte thyboerne.

Måske derfor var det heller ikke uventet, at HB Køges mesterhold kom tilbage i kampen. Først skete det via et selvmål fra Maja Bay Østergaard, og kort inde i anden halvleg udlignede Cecilie Fløe.

Ét point ville også være bronze værd for nordvestjyderne, der er á point med Brøndby i tabellen, men de blå-gule har en bedre målscore, så det ville klart være at foretrække, hvis FC Thy-Thisted Q kunne hive point med hjem over Storebæltsbroen.

Den mission blev skudt godt og grundigt ned, da HB Køge endte med at score tre mål, uden FC Thy-Thisted Q formåede at svare igen. At nederlaget endte med at lyde på tre mål er blot yderligere en streg i regningen for thyboerne. Det er nemlig målscoren, der bliver afgørende i tilfælde af pointlighed mellem to hold efter sidste spillerunde, og her er FC Thy nu fem mål dårligere end Brøndby.

Netop i sidste spillerunde skal Brøndby møde Kolding. Koldingenserne kan også tage bronzemedaljerne med en sejr over Brøndby, hvis FC Thy-Thisted Q sætter point til i hjemmekampen mod FC Nordsjælland. Thyboerne skal udover at vinde håbe på et pointtab til Brøndby.