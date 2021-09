Drømmestart kastede et point af sig til bravt kæmpende Hobro-hold

FODBOLD:For anden udekamp i træk blev en hurtig Hobro-føring formøblet for det fortsat sejrsløse 1. divisionshold. Men efter 95 minutters fodbold er der ingen tvivl om, at Hobro vil være meget tilfreds med at hive et point med hjem fra Helsingør.

Da Don Deedson bragte Hobro foran med 1-0 efter 41 sekunders spil af udekampen mod FC Helsingør, var man på den grønne gren. Den optimistiske vinkel dikterede, at man for alvor øjnede sæsonens første sejr, mens sortseeren ville genkalde sig en lignende føring fra udekampen mod Esbjerg. Dengang endte det med et 1-2-nederlag.

Kampens første 10 minutter så lovende ud for Hobro, der havde flere gode takter i spillet. Langsomt men sikkert sneg de personlige fejl sig dog ind i himmerlændingenes spil.

Der var som udgangspunkt ikke tale om store fejl, men den akkumulerede sum af fejl endte med at koste Hobro dyrt.

Første kostbare eksempel indtraf, da Hobro i to forsøg ikke formåede at sparke en bold ud af eget felt efter et hjørnespark. Både Kasper Høgh og Frederik Dietz så ikke helt skarpe ud i den situation. De to skæverter resulterede i, at Nikolaj Hansen kunne banke bolden i mål til 1-1. Sådan et mål bliver sjældent inkasseret af et hold i medgang og den nødvendige kvalitet.

Andet eksempel opstod cirka en håndfuld minutter senere. FC Helsingør skal have den ros, at nordsjællænderne på flotteste vis kombinerede sig op ad banen for til sidst at sætte Callum McCowatt i en god afslutningsposition. Han afslutning blev halvklaret af Adrian Kappenberger, der på en god dag havde bokset bolden længere væk end lige ud i fødderne på Tonni Adamsen, der kunne sparke bolden i et tomt mål.

Det var ikke kun omkring målene, at Hobro-spillerne fejlede. Der var alt for mange småfejl, der første til flere store FC Helsingør-chancer. Blandt andet et par boldkys på overliggeren. Hobros vej til point blev heller ikke gjort lettere af, at profilen Mathias Haarup måtte udgå efter 40 minutter. Trods et udgangspunkt som venstreback havde Haarup noteret sig for assisten til Don Deedsons føringsmål.

FC Helsingør - Hobro IK 2-2 (2-1) Mål: 0-1 Don Deedson (1. minut), 1-1 Nikolaj Hansen (18. minut), 2-1 Tonni Adamsen (25. minut), 2-2 Mikkel Mejlstrup Pedersen (52. minut) Hobros hold (4-3-3): Adrian Kappenberger - Frederik Søgaard, Frederik Dietz, Jesper Bøge, Mathias Haarup (Jacob Tjørnelund, 40. minut) - Abdoul Yoda (Sebastian Avanzini, 46. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen, Frederik Mortensen - Don Deedson, Kasper Høgh, Oliver Klitten (Danny Amankwaa, 69. minut). Advarsler: Abdoul Yoda (17. minut), Emil Søgaard (64. minut), Sebastian Czajkowski (82. minut), Kasper Høgh (95. minut) VIS MERE

Hobro var tæt på at skabe en indleding på anden halvleg, der i store træk mindede om indledningen på kampen. Få sekunder efter det første spark i anden halvleg, fik Mikkel Mejlstrup Pedersen en kæmpe chance for at udligne, men her stod hjemmeholdets Kevin Stuhr Ellegaard i vejen.

Mikkel Mejlstrup Pedersen, der kæmpede som for to mand, var dog ikke færdig med at jagte en scoring. Efter flot forarbejde fra Don Deedson scorede "MP" til 2-2.

De potentielt kostbare fejl var dog langt fra en saga blot for Hobros vedkommende. Eksempelvis kom Adrian Kappenberger helt skævt ud til en ellers ufarlig fremlægning, som både Tjørnelund og Dietz let kunne have clearet. I stedet skabte Kappenberger forvirring i en sådan grad, at det var et mindre mirakel, at Tonni Adamsen ikke blev dobbelt målscorer i den sekvens. Han ramte i stedet stolpen på et ellers helt tomt mål.

Der var tale om en meget urolig kamp. Måske inspireret af den friske vind, der blæste hen over det danske land torsdag, stormede de to hold på skift frem og tilbage i en åben slagudveksling.

I takt med kampen nærmede sig en afslutning, var det Kronborgs sønner, der pressede på for en sejrsgivende scoring. Oliver Kjærgaard fik blandt andet en stor chance, da han helt fri i Hobro-feltet kunne sætte panden på et godt indlæg, men han headede forbi kassen.

De sidste minutter formede sig mere eller mindre som et stort pres mod Hobro-målet, men de gulblusede stod fast og lod ikke topholdet score et tredje mål.

Der opstod en enkelt omstillingsmulighed til Hobro, da en hårdtarbejdende Kasper Høgh klemte de sidste kræfter ud af en i forvejen imponerende arbejdsindsats. Han fik fat i bolden og spillet den videre til Mikkel Mejlstrup Pedersen, der dog ikke fik held til at score for Hobro.

Kampens sidste store chance tilfaldt hjemmeholdets Nikolaj Hansen. Han kom godt op til et indlæg, men hans forsøg sneg sig lige forbi den ene stolpe.

Det uafgjorte resultat sender Hobro op på fem point for 10 kampe.