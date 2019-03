Drømmestart var ikke nok for Vendsyssel

BADMINTON: Vendsyssel Elite Badminton har fortsat sin første DM-finale til gode.

Sådan er status, efter at vendelboerne tirsdag aften tabte semifinalen mod Greve med 4-2.

Vendsyssel lagde ellers fremragende fra land. Det mest sikre nordjyske kort, amerikanske Beiwen Zhang, skulle lige spille sig ind og finde linjerne. Men mod slutningen af kampen kørte hun Greves Michelle Skødstrup rundt i alle banens hjørner og vandt efter 30 minutters flot badminton.

På den anden bane var Vendsyssels hollandske mixeddouble med Cheryl Seinen og Jacco Arends svagt undertippede, men hvis det hollandske power-par var nervøse ved udsigten til en finaleplads, skjulte de det godt. To tætte sæt blev vundet, og så var Vendsyssel foran 2-0.

Greve har en verdensklasse herredouble. Både Mathias Kristiansen og David Daugaard er blandt de 40 bedste i verden i netop dén disciplin. De havde heller ikke de store problemer mod Vendsyssels Zvonimir Durkinjak og Robin Tabeling, der blev besejret i to sæt.

I anden herresingle missede Vendsyssels Raul Must to sætbolde, men nappede alligevel et tæt første sæt mod Greves Kalle Koljonen. Men finner kan figthe, og Koljonen smashede sig tilbage og vandt de næste to sæt over en Raul Must, der virkede nervøs og bestemt ikke ramte sit topniveau.

Dermed var stillingen 2-2 inden de sidste kampe, og herfra gik det for alvor galt for Vendsyssel.

Victor Svendsen så besværet ud fra start i første herresingle, hvor hjørringenseren var oppe mod verderns nummer 43, inderen Dey Subhankar. Svendsen tabte første sæt og kom ikke ud til andet på grund af en skade.

Dermed var Vendsyssel afhængig af sin damedouble med Yao Lei og Clara Nistad, men det kinenisk-svenske par ramte ikke sit topniveau og tabte i to sæt.