Dronninglund Cup er tilbage: Se mange skønne fotos fra en af landets største turneringer her

DRONNINGLUND:Om så arrangørerne selv havde skrevet manuskriptet til mandagens vejrudsigt, kunne de næppe have ønsket sig en bedre begyndelse på den 43. udgave af Dronninglund Cup.

En af Danmarks største internationale håndboldturneringer - hvor langt de fleste kampe spilles udendørs på græs - kunne endelig komme i gang igen efter to års coronapause.

Og det var med fuld gas på græsbanerne, hvor lyden af ko-klokker fra de norske tilskuere blandede sig med kampråb på banerne på både spansk, tysk, dansk, svensk og mere til garneret med lyden fra adskillige Boom-bokse, som spillede musik fra flere verdensdele i en herlig kakofoni.

Der var masser af opmuntring fra sidelinjerne. Foto: Torben Hansen

For når op mod 3.000 unge mennesker fra det meste af verden stimler sammen om en sport de elsker, så må det gerne være en anelse løssluppet - også selvom det er seriøst på banen.

800 kampe skal de 180 hold have spillet på fire døgn, og det foregår på 14 udendørs baner og to inde i hallen.

Så der er nok at se til for de omkring 300 frivillige, som er limen, der får sådan et arrangement til at hænge sammen.

- Vi har jo glædet os helt vildt til at kunne komme i gang igen. Og niveauet er rigtig fint med små 200 hold. De skal jo gerne kunne bo på skolerne i nærområdet, på gymnasiet og på efterskolen. Og vi synes også, at det er en størrelse, hvor det stadig er en stor cup, men også tæt. Alle holdene skal jo gerne have en god oplevelse, fortæller leder af Dronninglund Cup Simon Aagaard Poulsen.

Simon Aagaard Poulsen og Morten Henriksen kunne nyde, at cuppen fik en forrygende start mandag. Foto: Torben Hansen

Indbyggertallet fordobles

På banerne møder vi et hold fra "Herkules Handball", som har taget den lange vej til Dronninglund fra Brasilien. De har lige vundet dagens første kamp, så humøret er helt i top.

- Det er virkelig fedt at være heroppe og spille. Også at møde så mange andre unge. Det er første gang vi er med, men det er begyndt rigtig, rigtig godt, lyder det fra truppen.

Som altså kan se frem til masser af håndbold, men også mange sociale arrangementer.

"Herkules Handball" har taget turen fra Brasilien for at deltage i Dronninglund Cup 2022. Foto: Torben Hansen

Således er der for eksempel et meget populært sodavandsdiskotek om aften, ligesom de unge har mulighed for at komme en tur til stranden eller Fårup Sommerland i løbet af ugen.

Eller slentre rundt i selve Dronninglund, hvor indbyggertallet fordobles sådan en uge her.

Unge læres op til frivillighed

Dronninglund IF Håndbold står bag stævnet, og alle spillere herfra (der er godt 350 i klubben), som er med i cuppen, har otte timers frivillighed i løbet af ugen.

- Det gør vi dels for at få det til at hænge sammen, for også vi har sværere og sværere ved at skaffe frivillige. Men endnu vigtigere er det, at vi lærer de unge op til netop at tage frivillige tjanser. Ellers kunne sådan noget her slet ikke lade sig gøre, forklarer Simon Aagaard Poulsen.

Banerne ligger samlet, så det er let at se andres kampe også. Foto: Torben Hansen

Håndboldspillerne til cuppen er i aldersgrupperne U11 til U23, og flest i alderen 13 til 19.

Der er en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger, og hele 18 forskellige nationer repræsenterer stævnet på hold og dommersiden.

Her i blandt Brasilien, Canada, Chile og Indien på spillersiden og Egypten og Iran på dommersiden. Flest hold er der dog med fra Norge, Frankrig, Tyskland og Danmark.

70 dommere holder styr på kampene, som altså lidt atypisk for langt de flestes vedkommende spilles på græs.

- Det, at vi spiller på græs gør jo, at vi har banerne samlet, så det er let at se hinandens kampe. Og det giver også et godt fællesskab, at det hele foregår samme sted, fortæller Morten Henriksen, der er mangeårig frivillig.

Der bliver spillet omkring 800 kampe på fire dage. Foto: Torben Hansen

Dronninglund Cup begyndte altså tilbage i 1978. Dengang deltog cirka 60 hold fortrinsvis fra Danmark og Norge og kun i ganske få alderskategorier.

Siden er arrangementet vokset år for år, og da Dronninglund Cup fejrede 40 års jubilæum i 2017 deltog rekordmange - nemlig 241 - hold fra 18 nationer.

- Vi gør det for at give en super oplevelse til de unge, og også for at sætte Dronninglund en lille smule på verdenskortet, runder Simon Aagaard af med et smil.

Programmet fra ugen kan ses her:

Dronninglund Cup 2022