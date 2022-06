DS: Det ene hold kæmper for at komme op - det andet hold for ikke at ryge ned

AALBORG:Der resterer to runder af danmarksserien. I den pulje, der har nordjysk deltagelse er der fortsat spænding om oprykning, såvel som nedrykning.

I toppen ligger det lige nu til, at Holstebro løber med den enlige oprykningsplads, der giver adgang til 3. division, men måske er der vestjyske gummiben under opsejling. Holstebro tabte nemlig senest til AaB's danmarksseriehold, hvilket betyder, at Vejgaard inden de to sidste runder blot er et point efter topholdet.

- For et par uger siden så det ikke så godt ud i forhold til vores oprykningschance. Vi var fire point efter, men så er Holstebro snublet et par gange, og nu er vi i den grad med i kampen om oprykningspladsen, siger Søren Andersen, sportschef i Vejgaard Boldklub.

Det er stadig med fordel til Holstebro. Det er svært at sige, hvem der har det sværeste eller letteste kampprogram, men fælles for hele rækken er, at alle slår alle på kryds og tværs.

- På den baggrund tror vi bestemt stadig på muligheden for at snuppe oprykningen. Det vil naturligvis være en stor ting for klubben, hvis vi for tredje gang kan rykke op i divisionerne. Vi har et erklæret mål om, at vi vil være divisionsklub på sigt, og det vil vi selvfølgelig gerne allerede i år, siger Søren Andersen.

Vejgaard fik forstærket truppen gevaldigt i vinterpausen, da blandt andet Christian Rye og Michael Stokbro ankom fra Jammerbugt FC.

- De har bare været med til at løfte det hele. Det er et par unge men rutinerede gutter, der har højnet niveauet i truppen. Det smitter af på alle andre, og det har været meget positivt. Desuden har vi fået succes med at lave en stor A-trup. Det betyder, at vi reelt har 25 spillere i dag, som har niveau til danmarksserien, siger Søren Andersen, der kan glæde sig over, at stort set hele truppen har givet håndslag på, at man også spiller i Vejgaard efter sommerferien.

Ny generation

Mens Vejgaard kæmper med i toppen, så ligger Nørresundby i den modsatte ende og kæmper for at undgå degradering til jyllandsserien.

Holdet fra solsiden er to point foran Fuglebakken, der indtager sidstepladsen, der er lig med nedrykning.

- Jeg føler mig overbevist om, at vi nok skal klare frisag. I sidste spillerunde skal VRI og Fuglebakken møde hinanden, og det er de to hold, der ligger under os i tabellen, så vi burde have gode kort på hånden i forhold til at blive i danmarksserien. Vi mangler selv at møde Odder og AaB, og det er naturligvis heller ikke nemme kampe for os, konstaterer Claus Ottosen, der er sportschef i Nørresundby FB.

Skulle det ende med en nedrykning for Nørresundby er det ikke jordens undergang for klubben, men det er da klart at foretrække, hvis man kan blive i rækken.

- Vi skal som nok overleve at rykke en række ned. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi helst vil blive i danmarksserien. Når vi sådan kigger ud over det nordjyske fodboldlandskab, så mener jeg godt, at vi kan gøre det bedre. Hvis vi sammenligner med en by som Aarhus, der har et divisionshold på hvert gadehjørne, så bør vi kunne gøre det bedre. Derfor er det også vigtigt, at de unge spillere, får muligheden for at spille på så højt niveau, som muligt, siger Claus Ottosen.

Nørresundby har været i gang med lidt af et generationsskifte. Tidligere havde man en stamme af spillere fra årgang 91 og 92. De er nu fortrinsvis erstattet af yngre kræfter, hvilket kan aflæses i tabellen.

- Vi har en del spillere, der er født i 01, 02 og 03. Det er nok lidt vanskeligere for dem at håndtere den modgang, som vi også har oplevet, men i forhold til træningsindsats og indstilling har trup og trænerteam præsteret helt upåklageligt. Med det fine potentiale i truppen, vil vi også meget gerne blive i danmarksserien, siger Claus Ottosen.

Et godt billede på de unge spilleres indtog og fremmarch finder man i angriberen Lasse Ørnberg, der kom til klubben i vinterpausen. Han har scoret 10 mål i ligeså mange kampe, og dermed har han vist sig at være den perfekte afløser for klubbens tidligere topscorer Rolf Toft, der inden forårets kampe skiftede til Brønderslev.

- Vi håber, at vi kan holde fast i ham, for han er en god ung gut, der stadig har et stort udviklingspotentiale hos os, men det er klart, at når man scorer så mange mål, vil der altid være interesse fra andre klubber, siger Claus Ottosen.