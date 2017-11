Dumheder irriterer Pirates-boss

ISHOCKEY: Aalborg Pirates tabte vigtige point i Metal Ligaen, da det tirsdag aften blev til et 1-4-nederlag hos Esbjerg Energy.

Men piraterne gjorde det også sværere for sig selv med hele ni udvisninger.

- Når man sidder så meget i straffeboksen, kan man ikke vinde. Det er et problem, vi har haft hele sæsonen, og det må vi tage hånd om. Måske skal vi være hårdere over for de spillere, der tager de dumme udvisninger, siger Aalborg Pirates-træner Brandon Reid.

Nederlaget i Esbjerg sendte Aalborg Pirates ned på femtepladsen efter 19 spillerunder, og det er særligt vigtigt i denne sæson, hvor Metal Ligaens fire øverste hold efter 20 spillerunder kvalificerer sig til pokalturneringens Finalfour.

Aalborg Pirates er to point efter Rødovre på fjerdepladsen, så derfor er piraterne tvunget til at vinde, når de to hold mødes fredag aften i Rødovre.

- Det bliver spændende, og vi vil selvfølgelig gå efter det, men vi skal være bedre end i Esbjerg. Hvis vi bruger næsten 20 minutter i straffeboksen igen, vinder vi ikke over Rødovre, så vores mentale tilstand skal være bedre. Det er et krav fra mig, at vores ledere tager ansvar på fredag. Det gjorde de ikke i dag, men der er en ny chance i Rødovre, siger Brandon Reid.