Dumoulin vandt Giro d’Italia med stærk tempokørsel

MILANO: Cykelrytteren Tom Dumoulin (Sunweb) kan lade sig hylde som den første hollandske vinder nogensinde af etapeløbet Giro d’Italia.

Dumoulin stod for presset i den afsluttende enkeltstart fra Monza til Milano og slog de nærmeste rivaler, selv om han måtte overlade etapesejren til landsmanden Jos van Emden (LottoNL-Jumbo).

På trods af han indledte enkeltstarten som en samlet nummer fire, var Dumoulin favorit til den samlede sejr, fordi han normalt anses for at være en klart bedre tempokører end rivalerne.

De 53 sekunder, som førende Nairo Quintana (Movistar) havde at give af til hollænderen, synede ikke af meget, og de fik da også hurtigt ben at gå på.

Allerede ved første mellemtid efter 8,8 kilometer havde Dumoulin hakket mere end et halvt minut af Quintanas forspring, og Thibaut Pinot (FDJ) havde tabt endnu mere.

Dumoulin øgede tempoet yderligere, og det stod klart, at kun uheld kunne stoppe den 26-årige hollænder.

Quintana kæmpede flot i den lyserøde trøje, men endte som en samlet toer med 31 sekunder op til Dumoulin. Vincenzo Nibali sluttede på tredjepladsen yderligere ni sekunder efter.

Dumoulins sejr kan primært tilskrives hans evner i kampen mod uret.

Hollænderen havde til tider svært ved at hænge på de bedste i bjergene, men formåede trods alt at begrænse tidstabene og kunne rette op på skaderne i de to enkeltstarter.

Han slog Quintana med næsten tre minutter i den første enkeltstart på 10. etape, hvor ingen kunne true ham.

På løbets sidste dag måtte han godt nok overlade etapesejren til van Emden, der var 15 sekunder hurtigere, men præstationen rakte altså alligevel til den samlede sejr.

Dumoulin er den første hollandske vinder af et af de tre store etapeløb siden Joop Zoetemelk vandt Tour de France i 1980.

/ritzau/