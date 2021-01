Duo med 45 superligamål forstærker Hobro IK i foråret

FODBOLD:Økonomien er stram i fodboldklubben Hobro IK, men alligevel har 1. divisionsholdet her i januar forstærket offensiven med to angribere, der tilsammen har scoret 45 superligamål.

For sportschef Jens Hammer Sørensen føles det i hvert fald som reelle transfers, selvom begge spillere i forvejen var på lønningslisten i klubben.

Norske Pål Alexander Kirkevold blev fodskadet i optakten til denne sæson og har ikke spillet så meget som et minut for Hobro indtil videre. Det er ikke gået meget bedre for tuneseren Imed Louati, der har været rygskadet og blot nåede to optrædener i starten af sæsonen.

- Vi er så skadesfri, som vi næsten aldrig har været. Så efter at mange af vores bedste offensive kort sad udenfor i efteråret, tyder alt på, at vi får et bedre hold her i foråret, siger Jens Hammer Sørensen.

Trupstatus i Hobro IK Siden efterårsæsonen har Hobro sagt farvel til to spillere, der havde kontraktudløb: Thomas Enevoldsen (lejeaftale udløbet) Tobias Salquist (er skriftet transferfrit til Silkeborg IF) Derudover er situationen uafklaret med følgende: Danny Amankwaa Mostafa Maarouf Indtil videre har Hobro ikke hentet nye spillere ind til truppen. VIS MERE

Kantspilleren Don Deedson er også tilbage i træning, efter at amerikaneren havde en del fysiske problemer i efteråret og blot var med i syv af 16 kampe i 1. division.

Kun Oliver Thychosen er på skadeslisten, mens Edgar Babayan og Simon Jakobsen nok er startet 2021 på skånekost men begge forventes klar til sæsonstarten 13. februar.

Hobros sportschef er derfor kun på jagt efter én ny spiller til truppen her i januar måneds vindue. Sigtekortet er indstillet på en erstatning for stopperen Tobias Salquist, der i sidste uge skiftede transferfrit til Silkeborg.

Sportschef Jens Hammer Sørensen forventer en rolig januar i Hobro IK. Foto: Lars Pauli

- Vi forsøgte at være tidligt ude med hensyn til en forlængelse med Tobias Salquist, men han spillede med åbne kort og ville gerne afvente situationen, og jeg må bare acceptere, at han endte med at sige ja til et rigtig godt tilbud fra Silkeborg, forklarer Jens Hammer Sørensen.

Kasper Pedersen, der var kommet i overskud i AaB, kunne have været et bud på en afløser i Hobro, men han endte i stedet i Esbjerg, der ifølge NORDJYSKEs oplysninger betalte i underkanten af en halv million for forsvarsspilleren.

Hobros træningskampe 1. divisionsklubben har tre kampe på programmet som optakt til forårspremieren ude mod HB Køge 13. februar: Fredag 29. januar kl. 13.00: Træningskamp hjemme mod Vendsyssel FF (livestreames her på nordjyske.dk) Onsdag 3. februar kl. 14.00: Træningskamp ude mod Skive IK Lørdag 6. februar kl. 13.00: Træningskamp ude mod Viborg FF VIS MERE

- Vi har ikke penge til at betale en transfersum, og derfor kunne vi heller ikke få fingre i Kasper Pedersen, selvom vi bestemt var interesseret i ham, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro IK overvintrer på sjettepladsen i 1. division, og dermed hænger de på i den top-6, der senere på foråret skal spille om oprykning.

- Vores fokus er på at komme med i den top-6, så der kommer ro på bagsmækken. Så vil nogle mene, at det bliver svært for Hobro at komme med i oprykningsstriden, men det må vi se på den til den tid, slutter Jens Hammer.