Dyr weekend for Linnemann

MOTORSPORT: Weekendens EM i rallycross i Buxtehude i Tyskland blev en blandet fornøjelse for det vesthimmerlandske rallycross-talent Ulrik Linnemann.

Han vandt sine to første kvalifikationsheats i sæsonens sidste afdeling, så en sejr og dermed en samlet EM-triumf var inden for rækkevidde.

En påkørsel i det første sving i semifinalen førte dog til et knækket styretøj, og efter påkørsel fra adskillige andre endte eventyret for norden, som i stedet måtte køre hjem med udsigten til en reparationsudgift på omkring 50.000 kroner på sin Peugeot.

Selv slap Ulrik Linnemann dog uden fysiske knubs.

- Jeg er helt okay og har det godt. Det er kun humøret, der har taget skade, siger han, og understreger samtidig, at han er klar til at komme igen til næste år, hvor han håber på at rykke en klasse op. Det kræver dog, at han kan skaffe sponsorerne til det.