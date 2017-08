Dyre fodboldben runder skarpt hjørne

AALBORG: Jesper Grønkjær har aldrig lagt skjul på, at livet som professionel fodboldspiller har en pris. Og at prisen er så høj, at han aldrig har elsket den professionelle fodboldtilværelse lige så meget, som han har haft kærlighed til selve spillet.

Når han lørdag 12. august runder 40 år, kan han således se tilbage på et liv med mere fodbold, end det egentlig var planen.

Jesper Grønkjær stoppede karrieren som spiller i 2011, og han slog dengang til Dagbladenes Bureau fast, at han ikke kunne se sig selv gå trænervejen eller tage job som ekspert på tv. Men det skete ikke desto mindre.

Jesper Grønkjær tonede hurtigt frem på tv med analyser og ekspertkommentarer. Og som sådan fortsatte rejsen i det spor, som havde ført ham vidt omkring.

Den tempostærke wing blev født i Nuuk, voksede op i Thisted, rykkede til AaB som 16-årig og nåede 86 førsteholdskampe, før den hollandske storklub Ajax hentede ham til Amsterdam.

Da var han 20 år og lå højt på listen over flest ungdomslandskampe for Danmark. Han har selv fortalt, at intet lå ham fjernere end at skulle til udlandet.

- Men jeg følte, at det ville være det mest velsete at gøre. Mange af mine valg blev truffet ud fra, hvad man burde, sagde Grønkjær til Berlingske i 2009.

I sin første sæson i Ajax fik han i 1999 debut på A-landsholdet og lavede i det første minut en grum fejlaflevering til Italiensk scoring.

Men også i nationaltrøjen kæmpede han sig gennem omstændighederne og nåede i alt 80 optrædener.

Klubkarrieren gjorde ham til Danmarks dyreste fodboldspiller, da engelske Chelsea købte ham i 2000.

Efter London hed destinationerne Birmingham, Atlético i Madrid og Stuttgart i Tyskland. Det gik for hurtigt, og i 2006 vendte han tilbage til Danmark i FC København.

På dette sidste klubstop var han en stor profil og nåede 114 kampe, før tv-karrieren begyndte.

