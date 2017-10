Dyrt CL-nederlag til Aalborg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold tabte søndag et vigtigt skridt i forsøget på at komme videre fra sin Champions League-pulje, da det på hjemmebane til et nederlag til Meshkov Brest.

Hviderusserne er på forhånd udpeget som ét af de to hold, Aalborg gerne skal holde under sig, hvis ambitionen om videre avancement skal indfries, og derfor var det lidt af en bet, at Brest tog to point med hjem fra Aalborg efter en sejr på 23-20.

Mikael Aggefors startede stærkt i Aalborg-målet med flere gode redninger, men desværre for hjemmeholdet var gæsternes målmand Ivan Pesic næsten ligeså godt spillende fra kampens start.

Det gav en målfattig indledning, og efter 10 minutters spil var stillingen 2-2.

I onsdagens sejr over HC Midtjylland havde Lovro Jotic det svært, men søndag var en indskiftning af kroaten med til at forbedre Aalborgs angrebsspil.

Jotic leverede både mål og assists, og han var stærkt medvirkende til, at hjemmeholdet efter 20 minutter slog et lille hul ved 8-5.

Meshkov Brest svarede dog godt igen og kom igen på omgangshøjde ved 9-9, inden to scoringer af Martin Larsen sørgede for, at Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran 11-10.

Den føring var, som cifrene antyder, takket være en stærk defensiv indsats fra Aalborg-holdet, og når det godt kæmpende Aalborg-forsvar lod sig overspille, stod en storspillende Mikael Aggefors i vejen.

Fra anden halvlegs start havde Aalborg igen problemer angrebsmæssigt, og det gav Meshkov Brest muligheden for at overtage teten. I de første 10 minutter af anden halvleg scorede hjemmeholdet kun en enkelt gang, og i den modsatte ende var hviderussernes venstre back Peter Djordjic nu flyvende, og det gav pludseligt gæsterne en føring på 16-12.

Den dårlige start blev skæbnesvanger for Aalborg, for selv om hjemmeholdet ad flere omgange fik reduceret Meshkov Brests føring til to mål, lykkedes det aldrig at fuldende comebacket.

Dertil havde Aalborg Håndbold simpelthen for store problemer offensivt. For mange store chancer blev brændt på den stærke Brest-målmand Ivan Pesic, og det betød, at gæsterne til sidst kunne køre sejren hjem.

Aalborgs næste opgave i Champions League er søndag 15. oktober, hvor Paris SG kommer på besøg.