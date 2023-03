Dyrtkøbt Aalborg-sejr i rodebutik mod Mors-Thy

AALBORG:Kulissen var fremragende, da Aalborg Håndbold lørdag aften havde besøg af Mors-Thy Håndbold til det nordjyske brag i HTH Herreligaen.

Spillet fulgte dog ikke helt med i kvalitet, men hjemmeholdets stærke bredde gjorde i den sidste ende udfaldet, så Aalborg Håndbold fik en sejr på 29-21. Dermed generobrede de førstepladsen fra GOG.

Mors-Thy hænger fast i den modsatte ende af tabellen på en 11. plads, og selvom de lørdag hang på Aalborg i 45 minutter, så leder de videre efter stabiliteten, inden det går løs i kvalifikationsspillet.

Aalborg Håndbold - Mors-Thy 29-21 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 4-2, 7-7, 12-8, 12-12, (13-12), 17-14, 22-17, 25-19, 27-20

Mål, Aalborg: Aron Palmarsson 7, Mads Hoxer 6, Victor Kløve 3, Sebastian Barthold 3, Benjamin Jakobsen 2, Andreas Flodman 2, René Antonsen 2, Felix Claar 1, Henrik Møllgaard 1, Marinus Munk 1, Marcus Kløve 1

Mål, Mors-Thy: Lasse Pedersen 5, Marcus Midtgaard 5, Andreas Nielsen 4, Mads Thymann 2, Mads Svane Knudsen 2, Frederik Bjerre 2, Tim Sørensen 1,

Udvisninger: Aalborg 1, Mors-Thy 2

Tilskuere: 4600 VIS MERE

Simon Gade, der netop er kommet hjem fra sin første tur med A-landsholdet, startede kampen fænomenalt i Aalborgs mål, hvor han reddede fire af de første fem skud, som Mors-Thy sendte afsted mod ham. Han stod gennem det meste af første halvleg med en redningsprocent på 45, og det gav hjemmeholdet to-tre måls luft på måltavlen.

Aalborgensernes angrebsspil blev styret af Aron Palmarsson, der startede noget hakkende, men med islændingen som drivkraft kom holdet foran 12-8.

Aron Palmarsson blev Aalborgs topscorer i lørdagens kamp med syv mål, men han udgik også af kampen i anden halvleg. Foto: Henrik Bo

Felix Claar, der tidligt i kampen fik en hånd i ansigtet, men hurtigt var tilbage i aktion, forsvandt pludselig fra først banen og siden bænken, og om det var derfor, at der opstod forvirring hos aalborgenserne, skal være usagt, men de sluttede i hvert fald første halvleg sløjt af.

Fire Mors-Thy-scoringer på tre minutter ændrede måltavlen til 12-12 for nordvestjyderne, der især nød godt af stærkt spil fra trioen Lasse Pedersen, Marcus Midtgaard og Andreas Nielsen. Med et sandt tordendrøn sørgede Aron Palmarsson dog for, at hjemmeholdet trods alt kunne gå til pause foran med et enkelt mål.

Felix Claar så aldrig banen igen i anden halvleg, hvor Aron Palmarsson også trak sig fra kampen med noget, der lignede baglårsproblemer. Det forklarer måske, hvorfor fejlmarginen stadig var stor i anden halvleg, men det var i stigende grad Mors-Thy, der lavede flest.

Sebastian Barthold kom fra anden halvlegs start ind på venstre fløj i stedet for en anonym Andreas Væver og fik sat et par vigtige kontrascoringer ind, som skabte ny luft på måltavlen.

Henrik Møllgaard udgjorde i anden halvleg angrebet sammen med blandt andre Mads Hoxer og Victor Kløve hos et skadesramt Aalborg-hold. Foto: Henrik Bo

Henrik Møllgaard og unge Victor Kløve måtte træde til i en efterhånden alternativ angrebsopstilling hos Aalborg, hvor Mads Hoxer naturligt nok trak det store slæb på måltavlen mod sin gamle klub. Og det gjorde han godt, da han slap håndbremsen.

Midtvejs i anden halvleg var hjemmeholdet foran 22-17 i Sparekassen Danmark Arena, og derfra var der ikke længere spænding om udfaldet.

Aalborg Håndbold skal i aktion igen allerede på torsdag, når GOG kommer på besøg i den første 1/8-finale i Champions League. Det bliver spændende at se, om de kan nå at få lappet et slagkraftigt hold sammen til den opgave.

Mors-Thys næste kamp er Skjern hjemme i Nykøbing om en uge i HTH Herreligaen.

Aalborg Håndbold slog Mors-Thy 29-21