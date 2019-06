Ecco Touren rammer endelig Aalborg

GOLF: Selvom Aalborg Golf Klub har stolte traditioner og i 2016 lagde bane til en turnering på Challenge-touren, har den store danske golfkaravane - Ecco Touren - aldrig lagt vejen forbi den prominente bane.

Det bliver der lavet om på, når der her fra onsdag og tre dage frem spilles Thisted Forsikring Championship.

- Det er dejligt, at Aalborg har lyst til at være med. Det er et fantastisk sted og en virkelig god golfbane, som allerede får ros fra alle spillerne. Nu skal det blive interessant at se, hvem der mestrer banen bedst de kommende dage, siger Ecco Tour-ejer Flemming Astrup til turneringens hjemmeside.

Aalborg Golf Klubs Hamish Brown glæder sig til at spille på hjemmebane.

- Jeg kender hver en krog og hvert et hjørne herude. Opskriften for succes for mig i denne uge er god putting, og hvis alt går vel, håber jeg, at jeg kan slutte i top-10, men den helt store drøm er naturligvis at vinde her på hjemmebane, siger Hamish Brown til eccotour.org.