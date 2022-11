Ecuador nedlægger tamme Qatar i ensidig VM-åbner

Der var ikke meget spænding, da fodbold-VM i Qatar søndag blev åbnet.

Værtslandet tog imod Ecuador, og især i første halvleg var der niveauforskel. Ecuador kørte rundt med Qatar, men vandt alligevel blot med de beskedne cifre 2-0.

Det kunne sagtens være blevet til flere mål, men efter en overlegen indledning på kampen tog ecuadorianerne det mere stille og roligt i anden halvleg og kørte sejren sikkert hjem.

Dermed tog Ecuador en tidlig føring i gruppe A, hvor Senegal og Holland også er med. De mødes mandag.

Qatar har modsat de andre VM-deltagere været i en flere måneder lang træningslejr frem mod verdensmesterskaberne for at stå så skarpt som muligt, når det gik løs.

Men det var hurtigt tydeligt, at det ikke havde gjort den store forskel. VM-slutrunden var således kun små tre minutter gammel, før bolden lå i værternes målnet for første gang.

Qatars målmand, Saad Al Sheeb, kom på afveje i forbindelse med et frispark, der blev sendt ind i feltet. Det resulterede i, at Enner Valencia nemt kunne heade bolden ind og give Ecuador en drømmestart.

Og så alligevel ikke. For efter et VAR-tjek blev målet kaldt tilbage for offside, og værtslandet kunne ånde lettet op. Men kun for en stund.

Et lille kvarter senere var den nemlig god nok. Enner Valencia blev revet ned i feltet af Saad Al Sheeb, og så pegede dommeren på 11-meterpletten.

Valencia tog sig af forsøget og sparkede den roligt - nærmest arrogant - ind med en kontrolleret inderside i den modsatte side af, hvor Qatars målmand hoppede hen.

Der stod Ecuador på det hele. Qatar lignede et hold, der ikke var mødt op. Det blev 2-0 efter en halv time. Igen var Enner Valencia manden i fokus, da han headede et indlæg ind.

Qatar var heldig med, at det kun stod 2-0 ved pausen, men kom lidt mere ind i kampen fra anden halvlegs start. Primært fordi Ecuador havde lettet foden en smule fra speederen.

De sidste 45 minutter blev derfor lidt af en ørkenvandring, hvor begge hold lod til at være mere eller mindre tilfredse med, hvor kampen var på vej hen.

Hjemmeholdet satsede ikke ret meget offensivt og var nok bare lettet over, at det ikke blev til en decideret ydmygelse, som det ellers var på vej til i første halvleg.

Mandag byder på tre VM-kampe. Ud over Senegal-Holland skal England og Iran samt USA og Wales møde hinanden.

Danmark spiller sin første kamp tirsdag mod Tunesien.

/ritzau/