Edgar Babayan er på klubjagt: Der er interesse fra Superligaen

FODBOLD:Edgar Babayan er ledig på fodboldens transfermarked, efter den armenske offensivspiller mandag købte sig fri af sin kontrakt i Hobro IK på transfervinduets sidste åbningsdag.

Det sker et halvt år før kontraktudløb, men Babayan har nøje overvejet sin situation.

- Jeg har tænkt over tingene og tænkt, at jeg skal tilbage og spille på højst muligt plan, siger Edgar Babayan.

Tidligere på dagen fortalte Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen, til bold.dk, at den kronjyske klub anser Edgar Babayan som en interessant mulighed, og offensivspilleren bekræfter, at der er interesse fra superligaklubber.

- Min agent snakker med klubber i både ind- og udland. Så må vi se, hvilke muligheder der opstår, og hvilken der er bedst. Jeg vil helst til udlandet, men hvis der ikke kommer det rette op, kan det også være, at jeg tager fire måneder i Superligaen og så er videre til sommer, siger han.

Edgar Babayan skal bruge de kommende dage til at sondere terrænet.

- Jeg fik jo ophævet i går, så jeg har nogle dage til at tænke over tingene og se, hvad der opstår. Jeg kan ikke vente en måned, men jeg skal nok finde ud af noget. Jeg håber på at finde noget den nærmeste uge. Der er mange interesserede. Men om det hele kan gå op i en højere enhed, er spørgsmålet, siger Babayan.

Ophævelsen er et resultat af et større pres fra hjemlandet, fortæller den tidligere Hobro- og Randers-kant.

- Jeg har snakket med landstræneren og forbundspræsidenten. De ser helst, at jeg skifter fra Hobro. De vil have, at alle deres spillere er på et højt niveau. Jeg kan forstå på dem, at det er vigtigt for dem, så jeg kan blive ved med at blive udtaget og få noget spilletid. Det er en af mine overvejelser. Jeg tog en chance og investerede i mig selv, siger Edgar Babayan.

Han forlader også Hobro for at hjælpe sin nu tidligere klub.

- Det, jeg giver tilbage til klubben, er økonomi. De er også pressede, og jeg føler, at de har hjulpet mig til den, jeg er i dag. Det havde været en kedelig historie, hvis endnu en spiller gik gratis på en fri transfer. Det er en fin løsning for både dem og mig. Jeg kan komme videre med min fodbold, og de kan få penge i kassen, siger han.

Det rette tilbud, der kunne indbringe Hobro IK en transfersum, har ikke været til stede i de forgangne transfervinduer.

- Vi kunne ikke finde noget passende til dem (Hobro IK, red.) og mig. Man må tage chancer, og det har jeg gjort, siger han.