Edmondson kronede defensiv opvisning for Aalborg Pirates

ESBJERG:For anden kamp i streg kunne George Sørensen skøjte fra isen uden at lade en puck passere. Aalborg Pirates-keeperen og resten af det nordjyske mandskab vandt nemlig 1-0 på udebane mod Esbjerg Energy i onsdagens sene opgør.

Esbjerg Energy - Aalborg Pirates 0-1 Ishockey, Metal Ligaen Periodecifre: 0-0, 0-0, 0-1 Mål: 0-1 Ian Edmodson (45.34) Udvisninger: Esbjerg 4x2 minutter 1x10 minutter, Aalborg 6x2 minutter Tilskuere: 1554

Piraterne sad på kampen og viste stor tålmodighed samt disciplin gennem alle tre perioder. Dermed blev esbjergenserne også holdt fra de største chancer, hvilket gjorde arbejdet nemmere for George Sørensen.

Med det rene bur skulle der også kun én scoring til for at stjæle alle tre point med hjem fra Granly Hockey Arena. Meget passende for den defensive opvisning fra aalborgenserne stod Ian Edmondson for den fem minutter inde i tredje periode.

Canadieren sendte et skud afsted fra distancen, som fløj forbi venner og fjender - inklusiv keeper Mathias Seldrup. Dermed kunne den tilbagevendte back notere sin første scoring for Aalborg Pirates, siden han igen indtog Nordjylland efter en tur til svensk ishockey.

Til sidst pressede Esbjerg på og ramte flere gange metalrammen bag George Sørensen. Men nettet mødte pucken aldrig, og dermed udbyggede Aalborg Pirates sin stime af ligasejre til fem.