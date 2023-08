Effektive australiere sender Danmark ud af VM

SYDNEY:Det danske kvindelandshold er ude af VM i fodbold. Foran 80.000 på lægterne i Sydney besejrede den australske værtsnation Danmark med 2-0 i ottendedelsfinalen. Caitlin Foord og Hayley Raso scorede de to australske mål.

Det var første gang siden 1995, at Danmark spillede en kamp i knockoutfasen ved VM. Danmark kom ellers godt ud af starthullerne og var klart bedst i indledningen.

Både den danske profil Pernille Harder og flere af holdkammeraterne havde fine muligheder, men den sidste skarphed manglede i afslutningerne.

Efter 28 minutter nærmede Australien sig for første gang det danske mål.

I en omstilling modtog Caitlin Foord en perfekt dybdeaflevering i venstre side og kom alene igennem med den danske keeper, Lene Christensen.

Modsat det danske hold viste australieren sig særdeles skarp i afslutningen. Hun udplacerede sikkert Lene Christensen i målet og bragte Australien i front.

Det danske hold fortsatte med at svinge taktstokken frem til pausen mod et australsk hold, der i høj grad lod Danmark have initiativet og lukrerede på omstillinger.

I anden halvleg kom Australien mere med i opgøret. Samtidig havde Danmark ikke den samme kvalitet på bolden som i begyndelsen af opgøret.

Særligt målscoreren Caitlin Foord blev sat i scene. Foord udfordrede flere gange den danske defensiv i højre side med sin hurtighed.

Jo længere kampen skred frem, jo større et overtag fik Australien.

Værtsnationen var flere gange tættere på at øge føringen, end Danmark var på en udligning.

Med 20 minutter tilbage af opgøret stak Australien kniven ind.

Det australske hold fangede Danmark højt og kunne kombinere sig ind i det danske felt.

Et danske forsvar kunne passivt se til, mens Hayley Raso afsluttede et flot australsk angreb ved sikkert at sparke bolden ind bag en chanceløs Lene Christensen og øge føringen til 2-0.

Landstræner Lars Søndergaard forsøgte at indlede en slutspurt med flere indskiftninger, men Danmark kom aldrig for alvor tæt på at skabe spænding i slutminutterne, og dermed bookede Australien billet videre til kvartfinalen.

Australien møder i lørdagens kvartfinale vinderen af opgøret mellem Marokko og Frankrig. Det opgør spilles tirsdag.

Kampen mod Australien var det sidste opgør for Lars Søndergaard som landstræner. Han har tidligere meldt ud, at han stoppede efter VM-slutrunden.

/ritzau/