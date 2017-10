Effektive FCM satte AaB på plads

FODBOLD: For første gang i otte kampe måtte AaB søndag forlade en superligakamp uden point, da udekampen mod FC Midtjylland blev tabt med 1-4.

AaB har de seneste uger imponeret med en nærmest dirkefri defensiv, men søndag blev holdet straffet af et meget skarpt FC Midtjylland-hold.

AaB-træner Morten Wieghorst havde som i 0-0-kampen for 14 dage siden mod Brøndby valgt at stille op med tre midterforsvarere, og defensivt virkede den formation efter hensigten i kampens begyndelse.

FC Midtjylland havde bolden mest, men hjemmeholdet havde svært ved at komme frem til de store chancer.

Det ændrede sig dog omkring det 27. minut, da Paul Onuachu fik for meget plads i AaB’s felt, og så så Kasper Pedersen ingen anden udvej end at nedlægge den store nigerianer med den konsekvens, at FC Midtjylland blev tilkendt et straffespark.

Det udnyttede Jakob Poulsen, og så var hjemmeholdet i teten.

Godt 10 minutter før pausen fik Paul Onuachu muligheden for at bringe FC Midtjylland foran 2-0, men AaB-målmand Jacob Rinne kunne let afværge FCM-angriberens svage afslutning.

AaB var i første halvleg kun sjældne gæster i FC Midtjyllands ende, men syv minutter før pausen fik Pavol Safranko en fin mulighed efter forarbejde fra Kristoffer Pallesen, men FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen klarede slovakkens afslutning.

Tre minutter før pausen var det i stedet FC Midtjylland, der fordoblede føringen efter en rendyrket soloaktion af Alexander Sørloth. Først tørrede den norske angriber Jakob Blåbjerg, inden han bankede bolden ind bag Jacob Rinne, så hjemmeholdet kunne gå til pausen foran 2-0.

Kort efter pausen fik AaB til gengæld en gylden mulighed for at bringe spænding tilbage i opgøret, da bolden dumpede ned for fødderne af Pavol Safranko tæt under mål, men angriberen misbrugte den store chance.

Efter 52 minutter var det i stedet FC Midtjylland, der effektivt punkterede kampen med scoringen til 3-0. Efter et hjørnespark headede Paul Onuachu bolden på tværs, og ved bagerste stolpe kunne Filip Novak let sende bolden i mål.

Godt 20 minutter før tid fik AaB godt nok et spinkelt håb om et comeback, da Jannik Pohl flot reducerede til 1-3, men seks minutter før tid slog indskiftede Gustav Wikheim sejren fast for FC Midtjylland, da han headede Alexander Sørloths indlæg i mål.