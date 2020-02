Efter 11 nederlag i træk: EH Aalborg-formand vil ikke frede manager

HÅNDBOLD:At EH Aalborg er et hold i krise blev eftertrykkeligt understreget, da nordjyderne lørdag tabte med hele 17-36 til Viborg HK hjemme i Nørresundby.

Nederlaget var det 11. i træk i kvindernes bedste håndboldrække, og det betyder, at EH Aalborg nu er dumpet ned på den sidsteplads, der vil medføre direkte nedrykning.

- Det er vi selvfølgelig meget skuffede over. Vi havde ikke forventet det, men det er, som det er, og nu må vi gøre alt, hvad vi kan for at rette op på det, siger Henrik Skals, der er formand i EH Aalborg.

Han slår fast, at man i øjeblikket er i gang med at vende alle sten i et forsøg på at komme tilbage på ret køl. Direkte adspurgt vil han derfor heller ikke garantere, at Morten Secher, der som manager har det sportslige ansvarlig, sidder sikkert i i sit sæde.

- Når man taber en kamp med så mange mål, skal man selvfølgelig kigge indad. Vi kigger på alle positioner, og hvad der bliver leveret af de enkelte, og meget mere er der ikke at sige til det, siger Henrik Skals.

Har manglet kynisme

Morten Secher har dog efter alt at dømme også ansvaret, når EH Aalborg onsdag gæster Randers i en kamp, hvor der er brug for oprejsning.

- Vi skal have en positiv kamp ud af det. Vi var lige ved at vinde over Randers på hjemmebane, men vi manglede den kynisme, som vi også har manglet i flere andre kampe. Jeg håber, at vi har den i Randers, siger Henrik Skals.

Der resterer syv kampe af grundspillet i HTH Ligaen, og EH Aalborg har et enkelt point op til Skanderborg og Horsens på henholdsvis 13. og 12. pladsen, som i stedet for direkte nedrykning vil medføre kvalifikationskampe om forbliven i rækken.

- Selvfølgelig er vi bekymrede, når vi kigger på stillingen, men vi bliver forhåbentlig styrket, når Line Larsen kommer tilbage fra skade. Vi må se, om vi med en fælles indsats ikke kan få hentet de to-tre point, der nok skal til, siger Henrik Skals.