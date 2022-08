Efter 129 sejrsløse dage: - Der er mange følelser lige nu

AALBORG:Inden søndagens 2-1-sejr over Brøndby skulle man helt tilbage til 14. april for at finde den seneste AaB-sejr, der sjovt nok også indtraf mod Brøndby. Derfor var lettelsen enorm, og glæden var kolossal, da AaB-spillerne kom nærmest væltende ned i spillertunnellen efter sejren.

129 dage var det siden, at AaB senest havde vundet i Superligaen.

- De uafgjorte kampe rykker ikke så meget i tabellen, og lige nu er der mange følelser i spil. Det er forløsning på en eller anden måde. Hvis ikke jeg tager fejl, så var det i april, at vi senest vandt, siger matchvinder Mathias Ross.

Et passende vidnesbyrd om AaB's sejrstørke kom, da sejrssangen skulle synges efterfølgende.

- Der var faktisk nogle af de andre, der ikke kendte sejrssangen, så det var fedt at prøve at synge den igen, for det er godt nok længe siden. Når man ikke har vundet længe, så sætter det sig, og vi har mærket presset. Det er også derfor, det er ekstra dejligt at stå her nu og have vundet, siger Mathias Ross.

Han indtog selv rollen som den helt store helt, da han headede AaB på 2-1 kort før tid. Det fik størstedelen af Aalborg Portland Park til at bryde ud i en jubel, der ikke er set meget længe på de her kanter.

- Det gik ikke helt op for mig i de første sekunder, at jeg havde fået scoret. Det var bare fantastisk. Vi har hørt på så meget, og vi har været så meget igennem de seneste uger. Så det er bare en forløsning og lettelse. Nu håber jeg for alt i verden bare, at vi kan følge op på det, vi leverede i dag, for så kommer vi til at få mange point, siger Mathias Ross.

Rent spillemæssigt var der også fremgang på flere områder hos nordjyderne. Blandt andet var der et insisterende pres i de første 20-25 minutter af kampen, der fik initiativet over på AaB-fødder.

- Første halvleg var tæt på perfekt i forhold til at bringe den intensitet, som vi skulle bringe. Vi tabte noget momentum i anden halvleg, men kom stærkt tilbage, så alt i alt var det en super kamp, siger Mathias Ross.

Han og resten af AaB-truppen har hele vejen bakket ubetinget op om Lars Friis, selvom fyringssnakken var begyndt at ulme, så søndagens sejr var også en kærkommen lejlighed til at ændre diskursen omkring Lars Friis.

- Det betyder meget for os, at vi kan være med til at fjerne noget af presset mod Lars. Nu skal vi bare bygge videre på det her, for det var super, siger Mathias Ross.