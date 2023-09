Efter 15 kampe er det ovre: - Ikke et wake-up-call

AaB er ude af pokalen. Det blev en kendsgerning tirsdag aften, da nordjyderne tabte 2-3 på hjemmebane til FC Fredericia. Det var en kamp, hvor AaB kom bagud hele tre omgange, og sidste gang formåede de ikke at slå tilbage.

- Vi fik ikke justeret os undervejs, og derfor taber vi. Jeg synes, at vi skabte nok til at score flere mål, men de er bedre på deres afslutninger. Du bliver straffet hårdt, når du misser de små detaljer, siger Oscar Hiljemark om sæsonen første nederlag.

FC Fredericia havde ikke mange chancer på Aalborg Portland Park, men dem de havde, omsatte de til mål.

- Vi havde snakket om, at de var gode på omstillinger og havde spillere med kvaliteter. Det er et dygtigt fodboldhold, men jeg synes, at vi sad på kampen, og vi bør være skarpere på detaljerne. Så havde vi også vundet, fortæller han.

Sidste år nåede AaB hele vejen til pokalfinalen, hvor de tabte til FC København. Men i år blev 1/16-finalen altså en tidlig stopklods.

Oscar Hiljemark vil ikke dvæle for længe ved nederlaget i pokalen. Foto: Bente Poder

- Selvfølgelig er vi skuffede, men nu er kampen ovre, og vi er ude. Så må vi i stedet fokusere på fredagens kamp, siger cheftræneren om det kommende opgør i 1. division mod Vendsyssel FF.

Forsvarsgeneral Rasmus Thelander var også skuffet efter kampen mod FC Fredericia. I slutningen af kampen jagtede AaB en føring, og midtstopperen blev sendt op i angrebet, men det var heller ikke nok til at vende kampen på hovedet.

- Det var ikke godt nok. Nu var vi ubesejrede i 15 kampe, og det er ærgerligt at skulle tabe nu, siger forsvarsspilleren.

- Vi har opbygget en selvtillid og en tro på tingene på holdet. Efter så lang en stime viste Fredericia sig bare skarpere i dag, erkender Rasmus Thelander.

Han lægger vægt på de samme detaljer, som cheftræneren.

- De små ting afgør kampen. De chancer, de havde, viste de stor skarphed på, og den skarphed manglede vi selv for at omsætte vores chancer, siger han.

AaB havde en del dødboldssituationer, som holdet har vist sig gode på i 1. division. Diego Caballo scorede efter en af dødboldene, men for ofte løb det ud i sandet.

- Vi havde en del muligheder, og jeg har også selv en stor chance. Men vi skulle have omsat flere til mål. Forhåbentlig er det det eneste nederlag. '

- Jeg vil ikke kalde det et wake-up-call, for jeg vil også give cadeau til Fredericia, uddyber Rasmus Thelander.

AaB skal forsøge at få genrejsning, når de fredag møder Vendsyssel FF i et nordjysk lokalbrag.