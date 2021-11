Efter 19 kampe: Pirates-profil scorer sæsonens første mål i hjemmesejr

ISHOCKEY:Den tidligere topscorer for Aalborg Pirates, Thomas Spelling, scorede torsdag aften efter 19 spillede kampe sit første mål i sæsonen, da piraterne vandt hjemme over Rungsted Seier Capital med 3-1.

- Det var en lettelse og lidt specielt at se pucken gå ind. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle tænke. Jeg havde egentligt bare travlt med at komme ud, da jeg var lige ved at græde, fortæller en rørt Thomas Spelling.

Efter at have fået mentale klø for sin målløse sæson i en lang periode, åndede Pirates-spilleren endelig lettet op igen.

- Det er forfærdeligt at være i sådan en periode. Man prøver at ændre på noget hver dag, og man tænker efter stort set hver kamp, hvad man kan ændre. Der har været mange søvnløse nætter, men nu gik den ind, og det er jeg sindssygt glad for, konstaterer han.

Målscoreren til 1-1 håber også, at målet nu kan blive et vendepunkt for resten af sæsonen.

- Jeg håber, at det giver en god portion selvtillid og en tro på, at man scorer, når man sender pucken afsted, og så håber jeg bare, at det fortsætter, pointer han.

Samtidig kunne Aalborg-spilleren også mærke de fysiske knobs, som holdet havde fået henover weekenden, hvor man deltog i Continental Cup.

- Vi kan godt mærke, at vi har spillet tre kampe i weekenden, for det slider både fysisk og mentalt, konstaterer målscoreren.

Du kan se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Piraterne havde glemt at lette anker i begyndelsen af første periode, og det lignede for en stund, at weekendens Continental Cup havde sat sine spor hos Aalborg-spillerne.

Derfor var det heller ikke overraskende, at gæsterne stod for kampens første scoring, da Marcus Olssen bragte Rungsted foran med 1-0, efter han havde spillede sig igennem det tunge Pirates-forsvar.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 3-1 Periodecifre: 0-1, 1-0, 2-0 Mål: 0-1 Marcus Olsson (4. minut), 1-1 Thomas Spelling (31. minut), 2-1 Mikkel Højbjerg (43. minut), 3-1 Mikkel Højbjerg (50. minut) Udvisningsminutter: Aalborg 4, Rungsted 6 Tilskuere: 3111 VIS MERE

I anden periode kom aalborgenserne bedre fra start, og det lykkedes Pirates-spillerne at komme frem til flere store og gode muligheder, hvor det var de sidste marginaler, som stod i vejen for, at hjemmeholdet fik udlignet.

Aalborg havde i anden periode to powerplay-muligheder, hvor hjemmeholdet i det første ikke lykkedes med at få pucken i nettet. Men det ændrede sig, da piraterne fik muligheden igen.

Det var den målløse Thomas Spelling, der for første gang i sæsonen lykkedes med at sende pucken i nettet og udligne til 1-1. Dermed fik han hul på målbylden i mere end en forstand.

Hjemmeholdet bragte sig nemlig i front med 2-1 efter blot tre minutter af tredje periode, da Mikkel Højbjerg blev sendt alene afsted mod Rungsted-målmand Ville Kolppanen, der indtil da havde stået i vejen for stort set alle Pirates-mulighederne.

Det blev heller ikke hverken Aalborgs eller Mikkel Højbjergs sidste scoring, da han igen efter små syv minutter stod klar inde foran Rungsted-målet, efter pucken kom retur fra stolpen - og så var hjemmeholdet foran med 3-1.

Selvom Aalborg-spillerne var sløve i begyndelsen, fandt de for alvor topniveauet igen i tredje periode, hvor man formåede at presse Rungsted og skabe mange muligheder. Men på trods af de mange chancer og et powerplay i det sidste minut blev der ikke scorede flere mål i kampen, og derfor tog Aalborg sejren hjem med 3-1.