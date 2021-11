Efter 19 kampe: Pirates-profil scorer sæsonens første mål i hjemmesejr

ISHOCKEY:Den tidligere topscorer for Aalborg Pirates, Thomas Spelling, scorede torsdag aften efter 19 spillede kampe sit første mål i sæsonen, da piraterne vandt hjemme over Rungsted Seier Capital med 3-1.

Du kan se billeder fra kampen nederst i artiklen.

Piraterne havde glemt at lette anker i begyndelsen af første periode, og det lignede for en stund, at weekendens Continental Cup havde sat sine spor hos Aalborg-spillerne.

Derfor var det heller ikke overraskende, at gæsterne stod for kampens første scoring, da Marcus Olssen bragte Rungsted foran med 1-0, efter han havde spillede sig igennem det tunge Pirates-forsvar.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 3-1 Periodecifre: 0-1, 1-0, 2-0 Mål: 0-1 Marcus Olsson (4. minut), 1-1 Thomas Spelling (31. minut), 2-1 Mikkel Højbjerg (43. minut), 3-1 Mikkel Højbjerg (50. minut) Udvisningsminutter: Aalborg 4, Rungsted 6 Tilskuere: 3111 VIS MERE

I anden periode kom aalborgenserne bedre fra start, og det lykkedes Pirates-spillerne at komme frem til flere store og gode muligheder, hvor det var de sidste marginaler, som stod i vejen for, at hjemmeholdet fik udlignet.

Aalborg havde i anden periode to powerplay-muligheder, hvor hjemmeholdet i det første ikke lykkedes med at få pucken i nettet. Men det ændrede sig, da piraterne fik muligheden igen.

Det var den målløse Thomas Spelling, der for første gang i sæsonen lykkedes med at sende pucken i nettet og udligne til 1-1. Dermed fik han hul på målbylden i mere end en forstand.

Hjemmeholdet bragte sig nemlig i front med 2-1 efter blot tre minutter af tredje periode, da Mikkel Højbjerg blev sendt alene afsted mod Rungsted-målmand Ville Kolppanen, der indtil da havde stået i vejen for stort set alle Pirates-mulighederne.

Det blev heller ikke hverken Aalborgs eller Mikkel Højbjergs sidste scoring, da han igen efter små syv minutter stod klar inde foran Rungsted-målet, efter pucken kom retur fra stolpen - og så var hjemmeholdet foran med 3-1.

Selvom Aalborg-spillerne var sløve i begyndelsen, fandt de for alvor topniveauet igen i tredje periode, hvor man formåede at presse Rungsted og skabe mange muligheder. Men på trods af de mange chancer og et powerplay i det sidste minut blev der ikke scorede flere mål i kampen, og derfor tog Aalborg sejren hjem med 3-1.