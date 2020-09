Efter 461 lange dage: Dansk verdensmester endelig klar til at uddele klø igen

BOKSNING:Efter 461 dage uden en kamp vil den danske WBO-verdensmester i superbantamvægt Dina Thorslund igen kunne høre gong gongen, når hun lørdag står overfor sin serbiske udfordrer, Nina Radovanovic.

Det bliver ikke for fuldt hus i Struer Energi Park, som da hun i marts 2018 blev interim WBC-verdensmester og et halvt år senere WBO-verdensmester, for med COVID-19-pandemien må der - inklusiv boksere, trænere, kampledere, dommere, læger, pressefolk osv. - kun lukkes 500 mennesker ind.

- Det er en træls tid, men vi kan ikke gøre noget ved det. Og vi må så gøre, hvad vi kan for at få det bedste ud af det. Jeg glæder mig også vildt til at skulle bokse igen, og skal nok give folk en god aften med en sejr, siger 26-årige Dina Thorslund til Nordjyske.

Efter den seneste kamp, WBO-titelforsvaret mod April Adams 22. juni 2019 i Horsens, har Dina Thorslund haft flere bump på vejen mod titelkampen lørdag. For uden kendskab til, hvor lang pandemien ville blive, har der været planlagt flere stævner, som måtte aflyses. Senest i maj.

Har hele tiden holdt formen ved lige

Bortset fra halvanden måneds pause i sommer har Dina Thorslund, der til daglig arbejder som fysioterapeut med handicappede, passet træningen til punkt og prikke.

- Jeg har haft småskavanker med skulder og nakke, men ikke noget, som har været bekymrende, og min form er god. Jeg tror bestemt også på, at jeg vinder - og da gerne før tid, så der overhovedet ikke være tvivl om, hvem der skal have armen rakt i vejret, siger Dina Thorslund.

Ubesejrede Dina Thorslund har vundet seks af sine 14 sejre på knockout. Tre af dem på under ét minut. Det tog hende kun 36 sekunder at blive europamester mod Gabriella Mezei i Aarhus i marts 2017. De to øvrige ko-sejre under et minut varede henholdsvis 27 og 30 sekunder. Begge vundet i Tyskland.

Dina Thorslund VM-modstander, Nina Radovanovic, ses her. Foto: Team Sauerland

28-årige Nina Radovanovic, der har været WBO-verdensmester i fluevægt, er også klar over, at Dina Thorslund har dynamit i næverne og taler om en sejr på knockout, men serberen tager det afslappet.

- Det er okay med forudsigelser, men det beskæftiger jeg mig ikke med. Jeg er 100 procent forberedt til chancen for at snuppe VM-bæltet, siger serberen, der har en rekordliste med 14 sejre og tre nederlag.

Satser stadig på OL-deltagelse

Sideløbende med prof-karrieren bokser Nina Radovanovic også som amatør - og stiler efter at komme med til De Olympiske Lege i 2021. Hun vandt i Ol-kvalifikationsturneringen i marts i London, inden turneringen blev afbrudt af corona-virussen, over belgiske Sanae Jah, som også var hendes modstander i VM-kampen om det ledige WBO-bælte i fluevægt i december 2018.

VM-stævnet i Struer, der er et samarbejde mellem TK Promotion og Team Sauerland, byder på yderligere seks kampe. Udover lørdagens stævne har parterne også en aftale om et stævne i Gilleleje til november og i Ringkøbing til februar. Begge steder dog uden Dina Thorslund.