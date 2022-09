Supportere føler sig trygge trods overfald på AaB-fan

FODBOLD:Historierne er mange om dårlig opførsel fra fodboldfans i disse uger. Lørdag blev en 16-årig AaB-fan frarøvet sin trøje af en eller flere gerningsmænd efter AaB's kamp mod AGF.

Mandag er en 22-årig mand blevet varetægtsfængslet frem til den 12. oktober som en konsekvens af episoden, hvor han mandag var i retten - sigtet for at have stået for ugerningen.

Hos AaB Support Club er forkvinde Laura Poulsen Meisner glad for, at politiet hurtigt har taget affære i denne sag.

- Det er godt, at vi det her får en konsekvens. Sådan noget er utilgiveligt og er på ingen måde i orden. Det var en bekymrende episode i lørdags, men der er heldigvis blevet handlet hurtigt, og det hilser vi meget velkommen, siger Laura Poulsen Meisner til Nordjyske.

Hun står i spidsen for AaB Support Club og er derfor en meget aktiv del af den blomstrende fanscene, der i disse tider springer ud i fuld flor.

Det er dog ikke kun de glædelige scener, der fylder. Sås sent som søndag var det angiveligt Brøndby-relaterede bøller, der skabte sig på en rasteplads på Fyn, hvor man forsøgte at overfalde FCK-fans, da begge fangrupperinger var på vej hjem fra kampe i Jylland.

- Det er ikke mit indtryk, at det er blevet værre, end det var tidligere, men der er kommet større fokus på de her episoder, og det er nok derfor, det fylder så meget. Det hører ingen steder hjemme, men heldigvis føler vi os stadig trygge, når vi går til fodbold, understreger Laura Poulsen Meisner.

- Vi glæder os over, at vi ser stadig større opbakning, og vi nyder det fællesskab, vi har. Det kan ikke ødelægges af de få, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordenligt, siger Laura Poulsen Meisner.

Hun har været i kontakt med den 16-årige, der blev offer for handlingen, og Laura Poulsen Meisner oplyser, at han er ved godt mod trods lørdagens episode.