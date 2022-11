Efter bundplacering: AaB-underskud vokser

AALBORG:Superligaklubben AaB må bide i det sure æble og nedjustere forventningerne yderligere til regnskabet for 2022.

Den seneste fondsbørsmeddelelse lyder på en forventning om et underskud på mellem 14 og 18 millioner kroner. Det forklares med færre indtægter fra TV-aftaler grundet svigtende sportslige resultater i 3F Superligaen samt en negativ udvikling i den investerede aktie- og obligationsbeholdning.

Det er anden gang, at selskabet bag fodboldklubben justerer i negativ retning, når det gælder de økonomiske forventninger til det igangværende kalenderår. Oprindeligt forventede man et resultat mellem nul kroner og et underskud på op til fem millioner kroner.

I forbindelse med udsendelsen af AaB's halvårsregnskab i august blev den melding justeret til en forventning om et underskud i størrelsesordenen 8 til 13 millioner kroner.

AaB mangler endnu at spille tre kampe i 2022. I den kommende weekend venter en hjemmekamp mod Silkeborg i Superligaen, mens nordjyderne 13. november slutter af på udebane mod førerholdet fra FC Nordsjælland.

Derimellem - tirsdag 9. november - spiller holdet pokalkamp på udebane mod Middelfart fra 3. division.