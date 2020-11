Efter coronakaos: AaB's Lucas Andersen på landsholdet

FODBOLD:Det danske fodboldlandshold er i den grad blevet ramt af kaos op til de kommende tre landskampe mod Sverige, Island og Belgien.

Årsagen er, at England har indført nye skrappe retningslinjer omkring corona, hvor elitesportsfolk ikke er undtaget, og derfor kan de danske spillere, der spiller i England, ikke tage hjem til landskampe, da de i så tilfælde skal bruge 14 dage i karantæne, når de vender retur til England.

Derfor har landstræner Kasper Hjulmand udtaget ni nye spillere til kampen mod Sverige - spillerne kan nemlig godt tage til Belgien, hvor England ikke har indført de samme restriktioner.

Og det giver nu blandt andet plads til AaB's Lucas Andersen. Det betyder så til gengæld, at Lucas Andersen ikke kan være med i onsdagens pokalkamp på udebane mod AB, og det samme gør sig gældende for Iver Fossum, der er udtaget til det norske landshold.

- DBU’s ledelse har de sidste par dage været i dialog med både UEFA, det engelske fodboldforbund, engelske myndigheder med flere for få afklaret om de danske landsholdsspillere som tidligere kan være undtaget det nye indrejseforbud. Det har været umuligt at få dette bekræftet, fortæller DBU-direktør Jakob Jensen, der finder situationen både ’beklagelig og frustrerende.

Da DBU ikke har fået de fornødne svar fra det engelske fodboldforbund, har landstræner Kasper Hjulmand set sig nødsaget til at udtage en række ekstra spillere til testkampen mod Sverige på onsdag, hvis de engelske myndigheder ikke når at ændre reglerne i løbet af de næste dage.

- Vi stiller altid med vores stærkest mulige landshold. Hvis ikke situationen bliver løst, glæder vi os til at se andre, gode spillere i aktion i testkampen mod Sverige på onsdag, som vi lige meget hvad der sker glæder os til at spille og forsøge vinde. Det er altafgørende, at vi kan stille med vores absolut stærkeste landshold i de afgørende Nations League-kampe mod Island og Belgien,” siger Kasper Hjulmand.

Følgende spillere forventes pt ikke at nå hjem til testkampen mod Sverige:

Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg