Tidligere AaB-spiller har endelig fundet ro efter Esbjerg-drama

FODBOLD:I januar 2021 forlod Kasper Pedersen AaB efter hele ni år i klubben, da han skiftede det nordjyske ud med 1. divisionsklubben Esbjerg. Den vestjyske klub blev dog kun et pitstop for forsvarsspilleren, der i sommeren 2021 fik ophævet sin kontrakt og efterfølgende skrev under med norske Starbæk på grund af et dramatisk forløb under cheftræneren Peter Hyballa.

- Da jeg kom til Norge, prøvede jeg egentlig bare at viske tavlen ren og holde mit fokus på fodbolden og genfinde glæden ved at spille efter den dårlige periode i Esbjerg. Derfor var det også dejligt at komme til en klub, som kun har fokus på fodbolden, lyder det fra den tidligere Esbjerg-spiller, der helst vil undgå at snakke om tiden i det vestjyske.

Nu har den rutinerede forsvarsspiller dog endelig genfundet roen og fodboldglæden i Norge, hvor han har opholdt sig de seneste tre måneder.

- Vi er faldet rigtig godt til her. Det har været en ret nem overgang, da Stabæk er en klub, som engagerer sig i sine spillere og i hinanden. Samtidig er vi en del nye spillere i truppen, som er blevet taget rigtig godt imod, fortæller Kasper Pedersen.

Det samme gør sig gældende uden for banen, hvor både Kasper Pedersen og konen Heidi Søndergaard Pedersen sammen med deres søn har fundet deres base, selvom det ikke forløb helt gnidningsfrit.

- Det er ikke altid en nem overgang at flytte med en familie. Den første halvanden måned boede jeg i noget midlertidigt alene, mens min kone og søn boede hos hendes familie cirka fire timer væk, så det var ikke hver uge, at jeg så dem, hvilket ikke var helt optimalt. Heldigvis lever vi i en tid nu, hvor facetime er muligt, så det hele gik alligevel, og vi har boet sammen i en måned nu, hvor vi har fået ro på tilværelsen, forklarer Kasper Pedersen.

Kasper Pedersen nåede at spille 12 kampe for Esbjerg inden han forlod klubben. Arkivfoto: Torben Hansen

Udover selve flytningen fra de vante danske rammer har den 28-årige fodboldspiller også skullet vænne sig til en ny liga.

- Der har været lidt at vænne sig til, da den norske spillestil er anderledes end den danske. I Norge spiller man mere direkte fodbold og med mere kraft, men det passer mig egentlig rigtig fint. Samtidig har der været nogle nye indtryk i form af nye stadioner og modstandere, så der var lidt at vænne sig til, men det er gået smertefrit, siger den tidligere AaB-spiller.

Kasper Pedersen har heller ikke helt sluppet sine danske fodboldrødder, og derfor følger han også flittigt med i, hvad der sker i de danske ligaer.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke fulgte med. Jeg ser alle de kampe, som er mulige, og jeg har set de fleste af AaB's og Esbjergs kampe. Samtidig har jeg altid haft lyst til at se superligakampene, så når det passer ind i mit skema, følger jeg med, konstaterer han.

Kasper Pedersens nye arbejdsgiver Stabæk ligger på nuværende tidspunkt på en 15. plads i bunden af tabellen med fare for direkte nedrykning til OBOS-ligaen (den næstbedste række, red), hvilket er en klar udfordring for Kasper Pedersen og holdkammeraterne, men den danske forsvarsspiller er dog fortrøstningsfuld alligevel.

- Det har ikke været godt her i starten, hvilket det heller ikke var, inden jeg kom, og det er klart, at det er en udfordring, men klubben har fået en masse gode hænder, energi og kræfter til, hvilket har gavnet os, og det synes jeg også, at vi har vist. Det er klart, at der skal ske noget, og jeg håber, at vi klarer den, men det er en spændende periode, vi går ind i med otte kampe igen, hvor der skal hentes en masse point, siger han.

Norge er derfor også et godt vedvarende bud i fremtiden for den tidligere superliga-spiller, der vægter specielt én ting højt i sin karriere.

- Lige nu gælder det for mig om at spille mig 100 procent fast. Indtil videre har det været meget forskelligt, da vi har en stor, god og konkurrencedygtig trup. Så lige nu tager jeg tingene, som de kommer. Det vigtigste for mig er, at jeg kan se mig selv i det, fastslår Kasper Pedersen.

