Efter et efterår i helvede blev Kristian Jensen pokalhelt: - Jeg havde håbet, at han ville score

ISHOCKEY:Der er næppe nogen ishockeyspiller, der har været et større samtaleemne i Danmark det seneste halve år end Frederikshavn White Hawks' Kristian Jensen.

Det har dog været af de forkerte årsager, for anledningen har været, at Kristian Jensen i efteråret fik en betinget voldsdom for sit overfald på Lucas Bjerre Rasmussen i en kamp mod Odense Bulldogs.

Lørdag aften kom White Hawks-forwarden dog i fokus for noget væsentligt mere positivt, da han scorede det første mål i sit holds 2-0-sejr i pokalfinalen mod Rungsted.

- Jeg er rigtig glad på hans vegne. Jeg sagde faktisk inden kampen, at jeg håbede, at Kristian ville score i finalen, for det er virkelig en hård sæson, han har haft, og derfor er vores glæde over, at det skete også så stor, siger White Hawks-direktør Henrik Andersen.

Glad var hovedpersonen også selv.

- Det er skide fedt at score i sådan en kamp, hvor de små marginaler bestemmer udfaldet. Det første mål var meget vigtigt, og det var bare dejligt at score det. Det kunne ikke være bedre efter den sæson, jeg har haft, siger Kristian Jensen.

White Hawks-cheftræner Jari Pasanen var også glad for, at hans forward dermed fik en tiltrængt succesoplevelse.

- Det er stort for ham. Det var selvfølgelig hårdt for ham, at han skulle sidde og kigge på i de 17 kampe, hvor han havde karantæne, men i dag var hockeyguden på hans side. Jeg er glad på hans vegne, siger Jari Pasanen.

For Kristian Jensen selv fyldte det dog mere, at Frederikshavn White Hawks efter 18 års pokaltørke endelig igen kunne løfte et trofæ.

- Jeg var godt nok ved at være træt af at høre på, at vi ikke kunne vinde noget, og især vores pokalfinale sidste år, hvor vi smed sejren i sidste minut, var tæt på deprimerende, så det er da dejligt, at vi ikke skal snakke mere om det, siger Kristian Jensen.