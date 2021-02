Efter fantomstart: Hannesbo forfremmes i AaB

FODBOLD:Egentlig var det først meningen, at 18-årige Marcus Hannesbo skulle rykke permanent ind i superligatruppen i AaB til sommer. Men efter en fantomstart, hvor han har startet inde i forårets to første kampe og har scoret i dem begge, bliver han fra dags dato lukket ind i folden.

- Han har jo været med i alle kampe hidtil i 2021, så det er kun ret og rimeligt, at vi nu tager ham permanent op i superligatruppen allerede nu, fastslår sportschef Inge André Olsen.

Marcus Hannesbo er ifølge nordmanden eksponent for det talentudviklingsprojekt, som AaB arbejder på.

- Vi skal gerne op på et niveau, hvor alle spillere, der rykkes op fra vores akademi, kan gå direkte ind og være med til at præge en superligakamp. Det har Marcus Hannesbo gjort, fordi han har nogle ekstreme kompetencer, som vi netop gerne vil udvikle hos den enkelte. Det handler om hans hurtighed og fysiske styrke, forklarer Inge André Olsen.

Sportschefen konstaterer, at Marcus Hannesbos aftryk på superligaholdet også er blevet bemærket udenfor Danmarks grænser.

- Så det bliver sjovt at følge hans videre færd, for pilen peger i den grad opad. Omvendt skal vi også have tålmodighed med ham og være klar over, at en ung spiller kommer til at svinge lidt i niveau. Vi skal sørge for at give ham tid og tryghed, for på et tidspunkt rammer modgangen ham nok også, siger Inge André Olsen.