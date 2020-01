Efter farvel til Klavs Bruun: Den oplagte afløser er nordjysk

HÅNDBOLD:Onsdag kom den vel egentlig nok ventede melding om, at Klavs Bruun Jørgensen stopper som landstræner for det danske kvindelandshold, efter endnu en slutrunde endte med en skuffelse, da Danmark ikke formåede at kvalificere sig til dette års OL ved VM i december.

Dermed slutter et fire og et halvt år langt samarbejde med en træner, der trods meldingerne om en vellykket proces fra Dansk Håndbold Forbunds side, slet ikke har kunnet stå resultatmæssigt mål med ambitionerne om at være en del af verdenstoppen.

For i tiden med Klavs Bruun Jørgensen har resultatpilen kun peget en vej - og det er nedad. Fra en vellykket debut med en fjerdeplads ved EM i 2016, over sjette og ottendepladser ved de næste to slutrunder, for til sidst at ende med niendeplads ved VM i 2019.

Men afløseren ligger i min optik lige for.

I foråret sidste år blev nordjyske Helle Thomsen kåret som den bedste kvindelige træner i Europa efter at have ført Holland til bronzemedaljer ved EM, ligesom hun i en årrække har kombineret jobbene som klubtræner og landstræner med stor succes.

Fra 2014-2018 kombinerede hun to trænerjobs i overbevisende stil og har blandt andet ført Sverige og Holland til i alt fire medaljer ved slutrunder i den periode. På klubfronten vandt hun flere mesterskaber med det suveræne FC Midtjylland Håndbold, og i et år var hun træner for det rumænske storhold CSM Bucuresti - en ansættelse, der dog endte med en fyring.

I øjeblikket har Helle Thomsen kun et enkelt job. Siden 2018 har hun været træner i den norske klub Molde, hvor hun er trådt et skridt ud af håndboldtoppens søgelys - også for at få en pause fra et altædende håndboldliv, hvor hverdagsaftenerne blev fyldt med håndboldkampe for at følge de hollandske landsholdsspillere i klubkampe.

Men drømmen om et comeback til den absolutte top lurer stadig i nordjyden, der i hvert fald resultatmæssigt har rigeligt med meritter, der kan kvalificere hende til stillingen som landstræner. Og fra sine mange år i kvindehåndbolden også et godt kendskab til, hvad der rører sig.

Samtidig har hun kontraktudløb i Norge denne sommer - endnu en ting, der taler for hende som en oplagt afløser.

Da TV2 besøgte hende i forbindelse med VM sagde hun selv:

- Jeg har altid sagt, at det ville være spændende. Byder chancen sig, må jeg vurdere det, men det er ikke noget, jeg går og tænker over, sagde hun til TV2.

Jeg synes, den ligger lige til højrebenet, at DHF ansætter Helle Thomsen som træner for kvindelandsholdet.