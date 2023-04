Efter fem måneder i kulden blev AaB-veteran lukket indenfor

HORSENS:Jakob Ahlmann var tilbage på sit vante kontor i 4-0-sejren over AC Horsens. Det vil sige, at AaB's rutinerede venstreback fik tilbagelagt en masse meter langs sin sidelinje.

Det er hævet over enhver debat, hvorvidt han bestod eller ej. Det var en klassisk Jakob Ahlmann-præstation. Det eneste, der manglede, var lige et gult kort, men ellers var alt, som det plejer at være, selvom det var første gang siden 24. oktober 2022, han startede på banen i en superligakamp

- Det var dejligt. Ja det var faktisk fantastisk. Jeg har været en del inde og ude af holdet - mest ude på det sidste. Jeg har bare forsøgt at holde snuden i sporet og gøre mine ting, så jeg kunne være klar, hvis chancen skulle komme, siger Jakob Ahlmann.

- Jeg synes, det gik godt. Jeg fik vist, at jeg har holdt mig godt i gang, så jeg kunne bidrage med det, jeg skulle.

Ahlmann har om nogen været klubbens mand. Han har ikke fået mange minutter på banen, men han har gjort en dyd ud af at træne stenhårdt i den mellemliggende periode.

- Det er da også en personlig sejr for mig. Det er ikke fordi, jeg har tvivlet på mig selv, men nogle gange vælger træneren bare en anden, og så er det sådan det er. Jeg har set frem til at komme ind og vise, at jeg stadig er her.

AaB har fået bid

Ahlmann og de øvrige AaB-spillere fik ros af Hiljemark for at gå ud og levere under maksimalt pres. Jakob Ahlmann var helt med på konditionerne for søndagens kamp.

Oscar Hiljemark har formået at få vendt AaB-skuden på små 14 dage. I hvert fald for en enkelt kamp, men der skal mere til for at redde klubben. Foto: Torben Hansen

- Det her udfald er forholdsvis vigtigt. Var kampen faldet ud til Horsens' fordel, så havde det set meget grimt ud for os. Nu har vi spillet os lidt ind i det her kvalifikationsspil. Jeg håber, at vi kan få ordentligt bid, så vi kan skabe noget spænding til sidst. Det var det helt rette skridt, vi tog.

Den rutinerede back har læst på lektien og kunne sagtens se logikken i at udlægge 4-0-sejren som en gevinst til fire point. Resultatet betyder nemlig, at de to holds målscore tipper i AaB's favør, hvilket bliver afgørende, hvis de to hold slutter på samme pointantal.

- Det er bare endnu et lille skridt i den rigtige retning. Vi skal tage alt, hvad vi kan, så vi kan gøre det her spændende til slut, siger Jakob Ahlmann.

Nok var der lutter smil i Horsens, men den rutinerede back er meget hurtig til at understrege, at armene skal hurtigt ned igen - trods 4-0-sejren i Horsens.

- Vi skal ikke ryge helt i himlen over en enkelt sejr. Vi kom jo også hurtigt i overtal i anden halvleg, og det gjorde, at vi kunne cruise den hjem. Vi skal tage alt det positive med fra den her kamp, som vi overhovedet kan, og så skal vi arbejde stenhårdt videre, siger Jakob Ahlmann.

Det store spørgsmål er, om det var en effekt af trænerskiftet fra Erik Hamrén til Oscar Hiljemark, man så i Horsens. Et eller andet var der i hvert fald sket.

- Oscar er en anden person end Erik. Jeg tror, vi har haft godt af at mærke Oscars intensitet. Han er meget energisk i træningen og stiller store krav til os. Det var jo ikke fordi Erik ikke gjorde det, men Oscar har bare fået os nulstillet os.

- Han har givet os en masse energi via træningen sammenholdt med nogle små taktiske justeringer. Det er jo nemt at stå her efter en 4-0-sejr og sige, at han har gjort alt det rigtige, men han har i hvert faldt skabt noget, som vi sammen kan bygge videre på, siger Jakob Ahlmann.