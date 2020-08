Efter fire år på posten: Formanden stopper i Hobro IK

FODBOLD:Efter fire år på posten har bestyrelsesformand Lars Kühnel valgt at træde tilbage i Hobro IK.

Dermed stopper han på den næste generalforsamling. Han fortæller i et opslag på Facebook, at det blandt andet skyldes, at familielivet kræver mere og mere tid.

- For imens 4 år på posten og 2-3.000 frivillige timer har givet en masse spændende dage og udfordringer sammen med bestyrelsen og alle de øvrige fantastiske mennesker i klubben - og også gav en oprykning og tre sæsoner i Superligaen, før vores nedrykning, så har det også betydet mindre tid med familie og venner. Og da klubben efter min vurdering snart står på næste udviklingstrin, som måske tager 3-5 år at gennemføre, er timingen også god for klubben, skriver han på Facebook.

Han hæfter sig samtidig ved, at det trods nedrykningen er lykkedes for klubben at komme ud af seneste regnskabsår med et millionoverskud.