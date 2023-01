Efter fire mørke måneder: Aalborg-fløj er tilbage

HALS:Aalborg Håndbold var uden deres otte VM-spillere, da de mandag aften testede januar-formen i en udsolgt idrætshal i Hals. Her besejrede aalborgenserne Elitesport Vendsyssel fra toppen af 2. division med 38-28.

Det mest bemærkelsesværdige var, at Buster Juul blev topscorer med otte fuldtræffere. Han har siddet ude med en drilsk knæskade siden midten af september, men mandag sluttede ventetiden for venstrefløjen.

- Det har været en rigtig tung periode for mig, og jeg indrømmer gerne, at jeg var ved at køre død i det til sidst, siger Buster Juul, der har trænet fuldt med, siden Aalborg Håndbold for 14 dage siden genoptog træningen.

- Jeg har fået rigtig mange fine svar fra mit knæ. Det har reageret positivt på alle de slag og accelerationer, det er blevet udsat for, og jeg tænkte slet ikke over det i den her kamp mod Vendsyssel, siger Buster Juul, der spillede de første 20 og de sidste 15 minutter af testkampen.

Buster Juul skånede ikke sig selv mod Elitesport Vendsyssel, og nu øjner han liga-genstarten mod GOG 4. februar. Foto: Torben Hansen

- De var nogle kampminutter, jeg virkelig havde sat næsen op efter, og nu ser jeg frem til mere. Da jeg i november fik tre indsprøjtninger i knæet, satte jeg mig det mål, at jeg skulle være klar til liga-genstarten mod GOG 4. februar, og det betyder virkelig meget for mig, at det ser ud til at kunne lykkes, siger Buster Juul.

Aalborg Håndbold har her i januar haft besøg af en anden venstrefløj i træningen - nemlig Andreas Væver, der ikke har været på kontrakt nogen steder, siden han i sommer stoppede i Kolding. Væver var nemlig kørt i stilling som backup for Buster Juul, hvis sidstnævnte ikke skulle blive sin knæskade kvit. Aalborgensernes plan-b ser dog ikke ud til at komme i brug.

Aalborg Håndbold spiller en ny testkamp på torsdag i Hadsund, hvor ligabundproppen HC Midtjylland er modstanderen. Her er der mulighed for, at den svenske stregspiller Jesper Nielsen også kan komme i kamp. Han sad over mandagens opgør, efter at han for nylig blev ramt af en albue under træningen.

Aalborg Håndbold mod Elitesport Vendsyssel