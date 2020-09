Efter flot præstation mod topholdet: Nu skal Vendsyssel stå for presset

HÅNDBOLD:Det var en øjenåbner af den gode slags for Vendsyssel Håndbold, da de fredag aften spillede lige op med topholdet Herning-Ikast og kun tabte knebent med 20-18.

Efter en vanskelig start på livet i Bambusa Kvindeligaen, så håber træner Kent Ballegaard, at dette resultat kan være starten på noget bedre.

- Der er ingen tvivl om, at det her har givet spillerne en helt masse selvtillid, og det er jo kun godt. Spillerne har kunnet mærke, hvor godt det føles, når det, man har arbejdet for, bliver ført ud i livet. Men så er der jo også bare en dum træner, der står og siger, at vi skal kunne levere sådan her hver gang, lyder det med et grin fra træneren.

Tirsdag aften tager holdet imod Silkeborg-Voel i Syvsten i en kamp, hvor der umiddelbart er større chance for point, end der var i fredagens tætte nederlag.

- Og det bliver jo ekstremt spændende at se, hvordan de tackler, at der nu er et helt andet pres. Fredagens kamp var god, fordi vi kunne blive testet i en nærmest gratis kamp. Men nu skal spillerne tage med at de kan håndtere at spille under større pres, siger han.

- Defensivt har vi undtaget kampen mod Skanderborg været rigtig gode, og det er det, vi skal tage med videre især. Men omvendt skal man jo også gerne vinde kampe, når man holder modstanderen til 20 scoringer. Så vi skal være skarpere foran mål, siger Kent Ballegaard.

Vendsyssel Håndbold har indtil videre hentet et point i landets bedste række, mens Silkeborg-Voel står noteret for fem point.