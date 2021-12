Efter fravalg til EM-slutrunde: Nu reagerer Aalborg-målmand

HÅNDBOLD:Mikael Aggefors er igen helt oppe i omdrejninger for Aalborg Håndbold, efter at målmanden tidligere på efteråret sad udenfor i godt syv uger.

En muskelskade i maveregionen parkerede den rutinerede svensker på tribunen fra midten af september til midten af november, og den er i den sidste ende den direkte årsag til, at han ikke fik en plads i den svenske trup til januar måneds EM-slutrunde.

- Jeg har talt med vores målmandstræner, Tomas Svensson, som begrunder fravalget af mig med, at skaden har sat mig lidt tilbage, mens de andre tre udtagne målmænd har vist niveauet kontinuerligt over hele sæsonen, fortæller Mikael Aggefors.

- Det er selvfølgelig trist, at jeg ikke får lov at komme afsted med landsholdet denne gang, for det ville jeg virkelig gerne. Men der er ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget.

- Nu får jeg i stedet lidt ferie sammen med min familie, og derefter venter en god træningsopstart med Aalborg Håndbold. Det er nok ikke så dumt endda - med tanke på, at jeg missede opstarten i sommer på grund af OL, siger den 36-årige svenske målmand.

Mikael Aggefors stod et brag af en Champions League-kamp, da Aalborg Håndbold for en uge siden vandt over Elverum i Norge. Foto: Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Før nytårsfreden kan sænke sig over aalborgenserne, venter dog endnu fem ligakampe. Onsdag aften gælder det bundholdet Skive på udebane, og den opgave er Mikael Aggefors helt klar på.

- Jeg synes, jeg er på vej mod topformen igen. De første to-tre uger efter mit comeback kunne jeg godt mærke, at der manglede noget timing, som nu er kommet tilbage, siger svenskeren, der stod weekendens kamp mod Fredericia med en redningsprocent på 30.

- Samtidig er det vigtigt, at vi som hold får sluttet godt af, inden EM-pausen i januar. Vi skal meget gerne vinde alle fem kampe, og Skive er selvfølgelig et hold, som vi skal slå. Det kræver, at vi rammer vores niveau, og det synes jeg, vi har været gode til i det meste af sæsonen. Udfaldene har været få, og vi er stadig i spil til at vinde alle de tre pokaler, vi jagter, pointerer Mikael Aggefors.

Onsdagens ligakamp i Kulturcenter Skive fløjtes i gang kl. 19.30.