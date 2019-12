Efter grønt lys til kapitaludvidelse: AaB skruer op for ambitionerne

FODBOLD:95,66 procent af aktionærerne i AaB A/S gav tirsdag aften fodboldklubbens bestyrelse fem års carte blanche til at lave en kapitaludvidelse, når man finder det nødvendigt.

- Nu har vi beredskabet klar, så bestyrelsen kan tage affære, hvis der bliver behov for en udvidelse, så det glæder mig meget, siger bestyrelsesformand Torben Fristrup til AaB TV.

På onsdagens ekstraordinære generalforsamling præsenterede bestyrelsen desuden aktionærerne for en visionsplan frem mod 2022, som betyder, at AaB vil skærpe den sportslige målsætning, som hidtil har heddet, at man skulle være fast inventar i Superligaens top-6.

- Visionen for AaB frem mod 2022 er, at vi skal op i top-4, og det koster nogle penge. Så jeg er glad for, at alle på generalforsamlingen er med og enige i de visioner, vi er kommet frem med, siger Torben Fristrup videre til hjemmesiden.

AaB har kurs mod et underskud i størrelsesordenen 30 millioner kroner for 2019.