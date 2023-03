Efter groggy gulvtur: Her er status på Aalborg-profil

AALBORG:Der gik et sug igennem Aalborg Håndbolds fans, da den svenske stjerneplaymaker Felix Claar røg i gulvet i weekendens ligakamp mod Mors-Thy Håndbold. Her fik han et slag i ansigtet og var efterfølgende for groggy til at spille videre.

Ny lyder der dog forholdsvis positive toner fra klubben, der er i gang med forberedelserne til torsdagens 1/8-finale i Champions League på hjemmebane mod GOG.

- Det var en slem forskrækkelse, men Felix har det heldigvis bedre nu. Han var i hallen mandag, men deltog ikke i selve træningen. Jeg vil sige, at jeg er forsigtig optimist i forhold til, at han kan nå at blive frisk til på torsdag, siger cheftræner Stefan Madsen.

Der er adskillige spørgsmålstegn omkring aalborgensernes mandskab. De seneste uger har de måttet klare sig uden den svenske duo Lukas Sandell og Jesper Nielsen, og senest fik islændingen Aron Palmarsson problemer med baglåret.

- Det er for tidligt endnu at sige noget om deres deltagelse i GOG-kampen. Der bliver jeg svar skyldig, indtil vi er kommet tættere på, siger Aalborg-træneren.

To andre spillere, der længe har siddet ude med skader - Martin Larsen og Buster Juul - er til gengæld ved at blive indsluset i træningen igen og viser fremgang.

- Men det er meget vigtigt for os, at vi ikke bliver tilbøjelige til at speede processen op, fordi vi står foran en vigtig kamp. Der er ingen tvivl om, at vi vil grave rigtigt dybt for at slå GOG, men vi skal stadig tænke os om, påpeger Stefan Madsen.