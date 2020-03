Efter mystisk gult kort: AaB-anfører undgår karantæne

FODBOLD:Det så mærkeligt ud, da AaB-anfører Lucas Andersen allerede i det 9. minut af søndagens superligakamp mod FC København blev præsenteret for et gult kort. Anføreren kan dog glæde sig over, at han undgår en øjeblikkelig karantæne på baggrund af episoden.

Dommer Jakob Kehlet mente, at Lucas Andersen obstruerede Victor Nelssons løb mod feltet, men tv-billederne viser blot, at FCK-spilleren løber ind i ryggen på den stillestående AaB-anfører.

Forseelsen blev dog ikke takseret som grov og udløser derfor kun fire strafpoint. Dermed undgår Lucas Andersen lige nøjagtig at komme i skrammekrogen, når Lyngby på søndag gæster Aalborg Portland park i Superligaen.

Karantænen kan dog falde senere, og derfor overvejer AaB ifølge NORDJYSKEs oplysninger at appellere det gule kort.

Holdkammeraten Magnus Christensen fik også en advarsel i Telia Parken, og den var til gengæld helt efter bogen, da han nedlagde Michael Santos bagfra. Det udløser en øjeblikkelig karantæne mod Lyngby på søndag.

Karantænen gælder kun i Superligaen, så AaB-spilleren kan fortsat deltage i onsdagens pokalkvartfinale mod FC København på Aalborg Portland Park.