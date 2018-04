Efter nederlag: Føler, vi vandt noget

FODBOLD: Forårets første sejr lader vente på sig i Thisted FC, der søndag for syvende gang i træk ikke formåede at hive tre point. HB Køge hev her alle tre point, da sjællænderne scorede kampens eneste mål.

Kampen fik dog ikke TFC-angriber Jákup Thomsen, der selv var centimeter fra at score med et hug på overliggeren, til at hænge med mulen.

- Vi skabte så mange chancer. Vi holdt trykket så flot på dem. Det her var en kamp, hvor vi tabte, men hvor jeg føler, at vi vandt noget. For det, vi viste som hold, skal vi bare tage med videre, siger Jákup Thomsen.

Det lejede FC Midtjylland-talent hæfter sig ved, at TFC’s oprykkere i søndagens kamp leverede en bedre indsats end set i flere af forårets kampe.

- Vi spillede en god kamp mod Vejle, og så tabte vi mod HB Køge på udebane. Derefter ramte vi et lille formdyk, synes jeg. Der synes jeg, at vi ikke gjorde det godt nok generelt som hold og fik ikke trænet ordentligt igennem. Det har vi taget fat i, og mod HB Køge viste vi, hvilket hold vi er. Vi skal bare fortsætte, siger angrebstalentet.

Hvis thyboerne kan vise de takter, de gjorde i søndagens 1. divisionskamp, er Jákup Thomsen ikke i tvivl om, at den forårets første sejr i 1. division nok skal komme.

For thyboerne lykkedes langt hen ad vejen med at holde HB Køge fra målchancer, mens TFC selv før pausen kunne have bragt sig på 1-0.