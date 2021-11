Efter nederlag til arvefjende: Det her var bare ikke godkendt

HÅNDBOLD:Skuffelsen lå nærmest som en tyk morgendis i luften, da man kom i nærheden af Mors-Thys omklædningsrum efter 31-30-nederlaget til Lemvig-Thyborøn. Der var rigeligt med nedslagspunkter i forhold til indsatsen.

- Vi har jo været udfordret defensivt tidligere, men i dag så det helt grelt ud. Vi blev jo bare løbet af af en mand. Vi får jo ikke ramt noget som helst i forsvaret, og så forplantede der sig en eller anden usikkerhed, siger Niels Agesen.

Målmandsduellen faldt klart ud til den kommende Mors-Thy-keeper Svend Rughave, der havde 12 redninger mod blot otte til de to nuværende Mors-Thy-keepere.

- Det er rigtig, rigtig skidt. Det er også noget af det, vi har snakket om her efter kampen. Hvis målmændene synes, at forudsætningerne er dårlige, så skal de kommunikere mere med forsvarsspillerne. Jeg savner i hvert fald noget lyd derfra, hvis de mener, at det skyldes forsvaret. Ellers skal de bare tage nogle flere bolde, siger Niels Agesen.

Mors-Thy-træneren var heller ikke tilfreds med takterne i den modsatte ende.

- Jeg føler mig på ingen måde tryg ved 5-1-forsvaret, men det var jo lige ved at bringe os tilbage, men det her var suverænt den kamp, hvor vi havde flest udisciplinerede afslutninger. Vi afsluttede for tidligt. De havde mange redninger på os, hvor vi normalt ikke ville afslutte, siger Niels Agesen.

Samtidig anerkender han den flotte sæson, som rivalen mod syd har gang i. Med sejren er Lemvig-Thyborøn nemlig hele fem point foran Mors-Thy Håndbold.

- Lemvig har spillet en rigtig flot sæson. Stor respekt for det, de har leveret, men det her var jo ikke engang deres bedste kamp. Det siger måske lidt om vores indsats, siger Niels Agesen, der på den baggrund kun kan beklage overfor de mange medrejsende fans.

- Jeg er meget skuffet. Jeg kan kun sige undskyld til de mange fans, der var rejst med herned, for det her var bare ikke godkendt, siger MTH-træneren.

Samlet set ryster han ikke på hånden, men der er dog elementer, der skaber panderynker hos Niels Agesen efter oplevelsen i Lemvig.

- Defensivt er der grund til at sige, at vi er usikre. Der er helt sikkert noget, vi skal arbejde med. Hvis vi kigger på det samlet set, så er der ingen grund til at være bekymret. Vi spillede en fin kamp mod Skanderborg og var fornuftigt spillende mod Kolding. Vi skal være bekymret over, at der kan være så store udsving mellem top- og bundniveau, siger Niels Agesen.