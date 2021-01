Efter nyt Vendsyssel-sammenbrud: - Det er oppe i hovedet, den er gal

HÅNDBOLD:Efter søndagens nederlag på 19-27 i eget hus til Horsens er kravene voldsomme, hvis Vendsyssel Håndbold skal redde tilværelsen i kvindernes Håndboldliga.

Det helt store problem er, at de ikke kan sætte 60 gode minutter sammen mod de direkte konkurrenter. Mod Horsens spillede de en stærk første halvleg og førte med 11-9 ved pausen, men siden faldt korthuset sammen med et brag. Præcis som i den forrige hjemmekamp mod Ajax.

- Det er mig en gåde, at vi kan spille så god en første halvleg og følge gameplanen 100 procent, hvorefter vi reelt går ud og smider det hele væk på de første 10 minutter i anden halvleg, sukker Mette Brandt.

At Vendsyssel har haft få spillere til rådighed og ikke har trænet ret meget i december på grund af et coronaudbrud i truppen, vil playmakeren ikke bruge som en undskyldning.

- Vi har fået en del spillere tilbage på det seneste og skifter fornuftigt ud undervejs, så jeg synes ikke rigtigt, vi kan skyde skylden på det fysiske. Det er oppe i hovedet, den er gal, for vi mister koncentrationen og begynder at hvile for meget, mener Mette Brandt.

Mette Brandt i aktion mod Horsens søndag. Foto: Henrik Louis

Cheftræner Thomas Kjær erkender, at der mangler erfaring i spillertruppen, men han påpeger, at selv unge spillere kan fighte.

- Derfor kan jeg heller ikke acceptere, at vi ikke kæmper i alle 60 minutter. Anden halvleg var jo lige til at lukke op og gøre grimme ting i.

Hverken træneren eller spillerne vil dog kaste håndklædet i ringen. Heller ikke selvom Vendsyssel minimum skal vinde tre kampe i resten af grundspillet, hvis de skal have bare en lille chance for at undgå nedrykning.

- Det er høje krav, men vi skal jagte det med alt, hvad vi har. Vi skal slå Skanderborg, Holstebro og Randers, og så skal vi nok også ud og lave en overraskelse derudover, siger Mette Brandt, der suppleres af sin træner.

- Vi skal starte med at vinde ude over Skanderborg om 10 dage. Længere er den ikke, og nu har vi heldigvis ni gode dage til at træne i med noget nær fuldt mandskab. Det vil gøre os godt, siger Thomas Kjær.