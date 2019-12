Efter skade: Keller får hovedkampen ved julestævne i Aabybro

BOKSNING:Det er en streg i regningen, at Pandrup Bokseklubs stærkeste internationale kort ikke kommer i aktion, når klubben fredag aften holder det traditionelle julestævne i DGI Huset i Aabybro.

OL-håbet Frederik Lundgaard Jensen var uheldig at blive skadet ved den sidste afsluttende træning i klubben.

- Han har formentlig fået en fiber i baglåret, og det var ellers kun tale om en stille og rolig hyggetræning. Så det er så uheldigt, som det overhovedet kan være, siger Pandrup Bokseklubs formand, Kasper Bruun.

Han hæfter sig dog ved, at man alligevel har fået sat et hårdtslående program med 13 kampe sammen.

- Vi sender ni af vores egne boksere i aktion, og det bliver Torben Keller, der bokser hovedkampen, som er den sidste på aftenens program.

Klarer den på rutinen

Den tidligere professionelle bokser skal op mod tjekken Max Schejbal, som man kun har et begrænset kendskab til.

- Men Torben er så rutineret, at han sagtens kan håndtere at møde en ukendt modstander, siger Kasper Bruun.

Det har været en lang og hård kamp at skaffe udenlandsk modstand til hovedparten af Pandrups boksere ved julestævnet. Normalt har man en fast aftale med en tjekkisk kontakt, men den kunne man ikke trække på i år.

- Han var røget på sygehuset, og derfor søgte vi videre efter boksere i både England og Holland. Til slut fik vi dog en ny kontakt i Tjekkiet, så det hele endte heldigvis godt, fortæller bokseformanden.

Sagde nej til proffer

Undervejs i planlægningen af julestævnet fik Pandrup Bokseklub også en henvendelse fra den professionelle boksestald QProBoxing fra Gilleleje, som den tidligere amatørbokser Thomas Møllenberg er en del af.

Deres forslag var at lave en kombineret julestævne med både amatørkampe og professionelle kampe.

- Men det ville kræve, at vi gik alt for meget på kompromis med vores egne planer, fortæller Kasper Bruun.

Det viste sig senere at være en endog særdeles god beslutning, for tidligere i december meddelte QProBoxing, at man opgav ævred som proffessionel stald efter blot ét stævne.

Forventer tæt pakket hal

På egne ben forventer Pandrup Bokseklub da heller ikke at få problemer med at fylde DGI Huset i Aabybro med godt 1000 stemningsfyldte tilskuere. Dørene åbnes kl. 18.45, og en time senere starter stævnet.

Har man ikke mulighed for at være til stede, så bliver hele stævnet transmitteret live på nordjyske.dk.

Søren Olsson sidder ved mikrofonen og får undervejs selskab af både Kasper Bruun og en anden tidligere professionel bokser med fortid i Pandrup, Michael Rask, ved mikrofonen.