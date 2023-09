Efter sløj sæsonstart: Tiltrængt succes til Thisted FC

I 2. division i fodbold har Thisted FC fået en rigtig skidt sæsonstart med fem nederlag på stribe, og optakten til tirsdagens pokalkamp på en af sæsonens korteste udebaneture var derfor temmelig dårlig.

På udebane i Skive viste Thisted FC dog, at der er krummer i mandskabet, da de sejrede 3-1 og spillede sig videre til 3. runde i Oddset Pokalen, hvor en lang række superligaklubber kan blive modstanderen.

Ahmed Abdullahi Gero blev den store helt for Thisted i kampen, da to scoringer fra han sikrede holdet en 2-0-føring til pausen.

I anden halvleg gav den tidligere Thisted-angriber Yao Dieudonne Skive nyt håb med en reducering, da der resterede et kvarters spil.

Bare fire minutter senere cementerede Oliver lykke Andreasen dog Thisteds sejr med sit mål til 3-1.

De to hold mødes i øvrigt igen allerede på fredag i 2. division. Her har Thisted FC hjemmebane og skal forsøge at følge op på pokalsejren og hente sæsonens første point i danmarksturneringen.