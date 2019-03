Efter stille start på året: Familien Pedersen var i fokus

TRAVSPORT: Sæson 2019 har startet stille og roligt for Aalborg-træner Anders Pedersen, og måske og mere stille end træneren synes om.

Stalden skulle nemlig helt frem til d. 9. marts for at kunne bogføre årets første sejr. Fredag eftermiddag blev det dog til dobbeltsejr, da både Anders Pedersen og hans bedre halvdel Trine Urth Pedersen kunne stryge til tops.

Efter lange perioder med for mange galoper og forskellige skader, viste Anne Dodensigs Axel Party i seneste start, at hesten endelig var rette vej. Anders Pedersen havde foretaget små justeringer til fredagens start, og det viste sig nok til at sikre Axel Partys første sejr siden 2016 i den fine tid 1.17,0/2.140ma.

- Jeg har givet ham lidt mere vægt på benene og tilpasset hans balancepunkt, og det var altså, hvad der skulle til i dag. Han har masser af fart og styrke, nu skal han bare tro lidt mere på sig selv, så bliver han en nyttig hest, forklarede Anders Pedersen om Axel Party efter sejren.

Trine Urth Pedersen ville dog ikke stå tilbage for sin gemal og afsluttede fredagens løb med en fin sejr til sin egen Famous Marke, som trods et løb udvendigt på den førende var stærkest til slut.

- Hun har ikke helt levet op til de forventninger, jeg havde, da jeg købte hende. Jeg troede der bare skulle rettes nogle småting, og så ville hun vinde løb på samlebånd, smilede Trine Urth Pedersen efter sejren. Nu tog vi et skridt i den rigtige retning, så det er bare at håbe, hun følger op på det i de kommende starter forklarede Trine Urth Pedersen til Fast Track.

Trods gode præstationer af familien Pedersen blev træner Gordon Dahl dagens topscorer. To personlige sejre som kusk og yderligere en trænersejr tegner et billede af en god sæsonstart for den flittige Aalborg-træner.