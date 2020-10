Efter storsejr mod fransk tophold: En af vores største sejre

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde spillet sig videre fra gruppespillet i Champions League i sidste sæson, inden corona lagde håndbolden ned over hele Europa.

Men meget tyder på, at de aalborgensiske håndboldfans ikke skal vente længe på at se holdet i afgørende knock-out-kampe i håndboldens fornemste klubturnering, efter holdet onsdag hentede den fjerde sejr i fire kampe.

Endda mod det franske storhold Nantes, der for bare to sæsoner siden stod i finalen i selvsamme turnering og for et par uger siden vandt med hele otte mål på udebane over tyske Kiel.

- Vi har jo efterhånden hentet en del flotte skalpe. Vi har slået Flensburg blandt andet, men der er da ingen tvivl om, at det her er en af de største sejre, vi har leveret, siger direktør Jan Larsen.

- Så ved vi godt, at Nantes manglede et par profiler, men sådan er gamet jo, kan man sige. Og vi spillede altså rigtig flot allerede fra første fløjt, siger Jan Larsen, der undervejs så lige så nervøs ud, som han plejer.

- Det er jo sådan, at hvis man har chancen for at vinde med 12, så skal man vinde med 12. For ligger to hold lige med hinanden, så er det jo den interne målforskel, der tæller, siger han.

Aalborg Håndbold har nu hentet fire sejre i fire kampe i Champions League, og holdet har stadig ikke tabt i denne sæson.

- Egentlig tænker vi ikke så meget på den stime, vi er inde i. På et eller andet tidspunkt slutter det jo. Men vi spiller også så godt, at de andre skal spille virkelig godt for at slå os. Nu gælder det BSH og Kiel i de to næste kampe. Det er svært, men det er også kampe, vi kan vinde i øjeblikket, siger Jan Larsen.

- Og det viser jo også bare, at vi har noget at have det i, når vi siger, at vi ikke spiller Champions League for at være med. Vi er her for at vinde så mange kampe som overhovedet muligt. Og det er da klart, at der også ude i Europa bliver større og større respekt for de præstationer, vi leverer, siger Jan Larsen.