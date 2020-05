Efter to måneders corona-dvale: AaB vandt og tabte træningskamp - se billederne her

FODBOLD:For første gang siden 3-0-sejren over Lyngby 8. marts kom AaB's superligatrup lørdag formiddag i kamp i en intern træningskamp på træningsanlægget på Hornevej i Aalborg Øst.

I en kamp af to gange en halv times varighed faldt det opgør ud til 'grønt' hold, der på mål af Oliver Klitten, Kasper Kusk og Robert Kakeeto vandt 3-1. Patrick Olsen reducerede til slutresultatet for modstanderne.

Rødt-hvidt hold - Grønt hold 1-3 0-1 Oliver Klitten 0-2 Kasper Kusk 0-3 Robert Kakeeto 1-3 Patrick Olsen Opstillinger: Rødt-hvidt hold (3-4-3): Jacob Rinne - Kasper Pedersen, Jores Okore, Thomas Albert Christiansen - Patrick Kristensen, Patrick Olsen, Malthe Højholt, Jakob Ahlmann - Frederik Børsting, Søren Tengstedt, Gabriel Adriano Alves Christensen (Casper Gedsted Hansen, 31. minut) Grønt hold (4-3-3): Andreas Hansen - Kristoffer Pallesen, Mathias Ross, Anders Bærtelsen, Lukas Klitten - Iver Fossum, Magnus Christensen, Jeppe Pedersen - Robert Kakeeto, Kasper Kusk, Oliver Klitten VIS MERE

- Vi fik en times fodbold i benene på fuld bane, og set fra en træners synsvinkel var det også godt, at vi fik trænet to forskellige formationer. Der var lidt taktisk matching i det, fordi et system mødte et andet, opsummerer cheftræner Jacob Friis.

32





























































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kampen var dog uden den skadede kvartet Rasmus Thelander, Aramis Kouzine, Lucas Andersen og Tom van Weert, men især de to sidstnævnte er i bedring.

- Uden at være fysioterapeut tror jeg godt, at jeg kan sige, at Tom træner i næste uge. Det går også den rigtige vej for Lucas, men han er nok ikke klar til at træne allerede på mandag, siger Jacob Friis.